La edil de Seguridad considera acertado el dispositivo para pillar a imprudentes

La concejal de Seguridad y Tráfico, Lola Sánchez, se mostró ayer satisfecha por los resultados de los controles de alcoholemia y drogas practicados por la Guardia Civil en el municipio durante las Fiestas de Primavera, y no considera descabellado que se haya aprovechado esta semana de frenesí para comprobar el cumplimiento de la Ley de Seguridad Vial. Sánchez indica que la Junta de Seguridad cuenta con participación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), además de la Policía Local y bomberos y Protección Civil de Murcia, «y ahí cada parte establece sus mecanismos de control y respuesta dentro de sus competencias». La colaboración entre todas las fuerzas es lo normal, incide la edil, a la que no le consta que haya quejas de otros ayuntamientos por haber aprovechado las Fiestas de Primavera para realizar estos controles de tráfico. «En nuestro caso el Ayuntamiento colabora y participa, y no podemos estar en contra porque consideramos que cuanta más vigilancia y seguridad haya será mejor para todos, y sobre todo cuando se habla de conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas». La mayoría de esos controles fueron en Murcia.