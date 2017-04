Paco Torreblanca convierte en postres 11 pinturas del Museo de Bellas Artes de Murcia

El maestro pastelero Paco Torreblanca ha 'transformado' once pinturas del Museo de Bellas Artes de Murcia (MUBAM) en obras de arte 'comestibles', moldeando sus trazos con chocolate y azúcar soplado hasta convertirlas en esculturas que ofrecen una interpretación "personal, artística y gastronómica" de los lienzos.

Se trata de la exposición 'Gastroarte 2', que el MUBAM acogerá desde este jueves, 27 de abril, hasta el 18 de junio, aunando el arte de la gastronomía y de la pintura gracias a esta muestra repostera creada a base de bizcocho, soportes de caramelo, mousse y figuras de chocolate, crema de vainilla, de queso y albaricoque, bolas de azúcar soplado y crujiente de praliné, entre otros ingredientes.

Así lo hizo saber la consejera de Cultura y Portavocía en funciones, Noelia Arroyo, en la rueda de prensa de presentación de esta muestra acompañada por el propio maestro pastelero y artista internacional de reconocido prestigio, Paco Torreblanca, y de la directora general de Bienes Culturales, María Comas.

Arroyo mostró su agradecimiento a Torreblanca por haber participado en este proyecto y su implicación desde el primer momento. De hecho, él fue el encargado de seleccionar las pinturas del Museo que ha transformado en obra de arte de la pastelería, "modelando azúcares, creando flores, frutas de caramelo y dando diferentes formas al chocolate".

Torreblanca reconoció que las obras del MUBAM escogidas han conllevado un trabajo "complejísimo" porque son obras de pintores "muy reconocidos pero con cierto clasicismo". El maestro pastelero seleccionó las pinturas con el fin de que hubiera una variada interpretación, con cuadros de flores y frutas sopladas como albaricoques y peras combinadas con esculturas hechas a mano.

Las obras que a partir del jueves tendrán su versión dulce son pinturas realizadas entre los siglos XVI y XX. En concreto, se trata de 'San Miguel', de Joan de Joanes; el 'San Jerónimo' atribuido a José de Ribera; 'Guirnalda de frutas rodeando una imagen de buen pastor', de Joris van Son; 'Florero', de Seghers; y las obras anónimas 'Las entrañas de Alfonso X El Sabio' y 'San Francisco de Asís ante la Inmaculada Concepción'.

A ellas se unen otras más recientes, de los siglos XIX y XX, como 'Una partida de Malilla', de Adolfo Rubio Sánchez; 'Cristo Yacente', de Domingo Valdivieso; 'Escena de las cruces', de Martínez Pozo, y por último, las obras de Sánchez Picazo 'Claveles y margaritas' y 'Pandereta de rosas'.

Vitrinas especiales

Una de las principales dificultades de la exposición es que el producto es perecedero, lo que hizo que la primera edición de la exposición 'Gastroarte' en Murcia durara solo unos días. Para solucionarlo, en esta ocasión se ha incorporado una vitrina que crea las condiciones necesarias de humedad para que la muestra pueda alargarse en el tiempo.

Se trata de unas vitrinas creadas especialmente para la ocasión, y que alargan la vida de la obra gracias a una especie de "respiradero" ubicado en la base y que cuenta con un absorbente de humedad como cloruro cálcico o gel de silicio. Y es que la humedad "es lo que más afecta al azúcar, que hace exudar el material y lo funde".

Torreblanca recordó que, cuando le ofrecieron esta exposición, interiormente se propuso no hacerlo porque implicaba mucho trabajo, pero reconoce ser "un poco alcahueta" y, finalmente aceptó, pero con la intención de que durara más de dos o tres días y vencer, de esta manera, lo efímero de la obra. En total, la muestra ha conllevado cuatro meses de trabajo.

El maestro pastelero explica que no ha hecho una "reproducción" de los cuadros escogidos, sino que ha hecho su interpretación personal de la obra, a su "manera", porque "lo que ya está hecho no vale la pena hacerlo, tal y como decía Pablo Picasso".

Una de las obras interpretadas que "apasiona" a Torreblanca por su "simplicidad" es el la obra del 'Cristo Yacente', de Domingo Valdivieso, cuya interpretación dulce "lleva cuatro cosas pero en él están todos los elementos, como los clavos, la corona de espinas y una especie de sábana de azúcar", indicó. Para preciar estos elementos, "hay que saber leerlos bien", advierte el artista.

"Todo lo que hay dentro de las vitrinas es comestible, elaborado con azúcar soplado como el vidrio, haciendo esculturas como unas manos, una máscara, un jarrón con unas flores o unas alas talladas", según Torreblanca, quien espera que "muchísimos murcianos y foráneos" visiten el Museo e interpreten su obra.

Comerse su obra sería como "tomar un 'chupachup' gigante, porque todo es azúcar menos el pastel, que es de chocolate", según el propio Torreblanca, quien señaló que lo único que no ha usado para sus esculturas son cremas o elementos que puedan fermentar. "He hecho cosas muy sólidas para que aguanten y mantengan una estructura estable en el tiempo", precisó.

Torreblanca, que es natural de Villena (Alicante) quiso dar las gracias al Gobierno murciano y a Murcia, que siente como su "segunda tierra", porque visita constantemente la Región de la mano de los amigos que tiene en la Comunidad, loando especialmente "la plaza de las Flores, que me vuelve loco con los 'matrimonios'".

El maestro pastelero, que es doctor 'honoris causa' en Arte por la Universidad Miguel Hernández, llamó la atención sobre el hecho de que su obra es considerada en Francia dentro de las ciencias y las artes de la pastelería.

Como curiosidad, señaló que un japonés quiere llevarse la obra a Japón, pero bromeó diciendo que él se daba por "contento" con que sus esculturas llegara a Murcia, porque el material es tan frágil como el cristal. De hecho, ha indicado que dos obras se rompieron durante el traslado, pero han podido ser restauradas a tiempo para esta exposición, que cuenta con la colaboración de la Fundación Cajamurcia y del Palacete Rural La Seda.

"Lo único que me preocupaba era el transporte, pensad que todo es cristal y un golpe seco lo parte", indicó Torreblanca, quien señala que, al finalizar la muestra del MUBAM, la obra irá previsiblemente a la Universidad de Alicante, que ya ha reclamado la exposición, aunque ha dejado la puerta abierta a que tenga otro destino. Y es que señaló que la muestra "no tiene sentido" si no están los cuadros al lado para poder "correlacionarlos".

'Gastroarte 2' se inaugura el jueves a las 20.00 horas contando con la presencia, como invitados, de numerosos profesionales del mundo de la gastronomía regional y nacional, y permanecerá abierta en el Museo de Bellas Artes de Murcia hasta el 18 de junio de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Trayectoria

Torreblanca comenzó a formarse en Francia. En 1978 abrió su primera pastelería en Elda, negocio que extendió a Alicante y Valencia. Es miembro de la Asociación Internacional Relais Dessert y, a lo largo de su trayectoria, ha conseguido diferentes reconocimientos como Mejor Maestro Artesano Pastelero de España (1988) y Mejor Pastelero de Europa (1990).

En 2004 elaboró el pastel nupcial y los postres para la boda de los Príncipes de Asturias. Dos años después, obtuvo el Gran Premio de la Academia de Gastronomía y ha sido nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad Politécnica de Valencia y la Miguel Hernández de Elche.

Torreblanca combinó la creación con la divulgación de la repostería a través de la publicación de varios libros que han recibido premios como los de Mejor Libro de Postres de España y Mejor Libro de Postres del Mundo. Asimismo, realiza conferencias y ponencias, participó en programas de televisión y hace unos años abrió su propia escuela de pastelería y se lanzó también a la venta de sus productos a través de internet.