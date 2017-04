Una repensada a la plaza de Europa

Una de las experiencias en participación social del proyecto municipal de regeneración de barrios ADN Urbano es la que se está llevando a cabo estos días en la plaza de Europa, donde los propios vecinos pueden rediseñar este espacio y sus zonas verdes, arbolado, mobiliario urbano y zonas infantiles. Para ello, pueden contemplar la plaza a vista de pájaro desde lo alto del jardín vertical instalado y reconfigurar la plaza a través de una aplicación que también puede descargarse en Google Play, bajo el nombre 'Citying Urban Players'. Cada parte de la plaza, que se ha dividido en módulos, puede personalizarse y destinarse a un uso concreto. Un jurado elegirá cada día, hasta el domingo, el mejor diseño, y el lugar llevará ese día el nombre del ganador, según explicó ayer el alcalde, José Ballesta, rodeado de vecinos y profesionales que han colaborado, como los arquitectos de Verbo Estudio Carlos Pérez y Dictinio de Castillo-Elejabeytia. Esta escultura floral se mantendrá a lo largo de toda la semana. Es de carácter sostenible y está elaborada con materiales reciclables, cuyas macetas se entregarán después a los vecinos para que puedan plantarlas. Dispone de iluminación nocturna de consumo mínimo, según explicó Armenteros. Con estas ideas se elaborará una propuesta que servirá para darle «una repensada a la plaza», recordó el alcalde. ::

Día Mundial

Ruta en bici por Murcia sin mucha participación

Murcia se sumó ayer al Día Mundial de la Bicicleta con una ruta ciclista por las barracas y recintos huertanos, dentro de los actos organizadores por la Oficina de la Bicicleta en las Fiestas de Primavera. El concejal Antonio Navarro comentó antes de darle a los pedales que no importa que no hubiera más de 30 ciclistas en la convocatoria. «Es la primera vez que Murcia se incorpora y pretendemos que cada vez más gente pueda disfrutar de un día lúdico en bicicleta. Cuando hicimos la Moon Bike empezamos con muy poca gente también y ya se nos ha ido de las manos. Cada noche de final de mes con luna llena hay más de 100 personas apuntadas. No es tanto la cantidad como el mensaje que queremos trasladar, que es defender los derechos ciclistas y la movilidad en bicicleta». Sobre las obras del carril bici de la mota del río entre La Fica y Manterola, Navarro explicó que no se ve a nadie trabajando estos días «porque es una obra que no requiere mucho tiempo. Ahora están con las pruebas de resina del material que se va a colocar. Tuvimos una reunión con la empresa la semana que viene y pronto empezará porque es muy fácil de ejecutar». Cs exigió ayer al PP que se tome en serio la seguridad de ciclistas y peatones e implante una auténtica red de carriles bici en Murcia. ::

Jardín del Salitre

Muestra de animales para incentivar las adopciones

Una de las actividades que se han incorporado a los jardines de Murcia estos días de Fiestas de Primavera ya se realizó con éxito en la Feria de Septiembre. Se trata de la muestra de mascotas para adopción. Animales recogidos por el Centro de Zoonosis del Ayuntamiento, que se ofrecen a los interesados en adoptarlos. Además de perros y gatos de diferentes razas y edades, destacaron los ponis, que causan siempre mucho impacto en los más pequeños. El Consistorio recogió peticiones de adopción y entregará en breve los animales.