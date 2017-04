«¿Paso o no paso por aquí?»

Aceras demasiado estrechas, bordillos muy altos, exceso de bolardos, farolas o señales de tráfico que interrumpen el paso de los peatones... son obstáculos en la vía pública para cualquier vecino, pero especialmente para las personas con algún tipo de discapacidad y, sobre todo, para quienes van en silla de ruedas o para los invidentes que tienen que detectar el peligro con ayuda de su bastón. También suponen una barrera difícil de franquear para las personas mayores, las madres que llevan carricoches o quienes cargan con el carrito de la compra. Todas estas reflexiones han hecho mella entre los vecinos del barrio de Santa Eulalia, que dentro del periodo de consultas iniciado por el Ayuntamiento para llevar a cabo el nuevo modelo de intervención 'Murcia ADN-Urbano', han pedido que se eliminen las barreras arquitectónicas.

Para tomar buena nota y, también medidas, la concejal de Derechos Sociales, Conchita Ruiz, realizó ayer la 'Ruta de la Accesibilidad' por las calles de Santa Eulalia, acompañada de los arquitectos de Verbo Estudio, Dictinio de Castillo-Elejabeytia y Carlos Armenteros, y de Famdif, Diego Mayordomo, así como de dos personas discapacitadas que detectaron sobre la marcha los problemas.

El punto de partida fue la plaza de Santa Eulalia. Ya, allí, María Dolores García Ayala, con ceguera total, advirtió que «estamos en una plaza BIC y no hay señales con código QR para que los invidentes puedan tener información del Museo de la Muralla y de la iglesia». A la hora de cruzar el paso de peatones, María Dolores da un aviso: «No tengo ninguna referencia, no hay cambio de textura en el pavimento que me avise de dónde empieza el cruce». Durante el recorrido, detecta que «hay demasiados bolardos y cuando están muy juntos no permite el paso de una silla de ruedas». La edil Conchita Ruiz reconoce que «hay demasiados bolardos y habrá que retirar algunos».

En el jardín de la Candelaria, la guía de la puerta corredera supone otro problema para las personas invidentes, así como los parterres, que sería conveniente rellenarlos con tierra para que estén a la misma cota que el resto del jardín.

«Vados trampa»

Una de las aceras de la calle Poeta y Periodista Raimundo de los Reyes es demasiado estrecha para una silla de ruedas normal. David Martínez consigue pasar con dificultad porque su silla eléctrica es más estrecha que las normales. La acera de enfrente es más ancha, pero tiene un bordillo altísimo, casi el doble de centímetros que uno normal. Los arquitectos indican que la anchura mínima de la acera debe garantizar el espacio libre de circulación peatonal de 1,50 metros, aunque la anchura recomendable es de 2 metros. En cascos históricos, como el caso de Santa Eulalia, donde esta medida resulte compleja conviene crear una plataforma única en la que acera y calzada se encuentren a la misma cota, con diferencia de texturas en el pavimento, y en la que se limite el acceso de vehículos. También se estudiará eliminar plazas de aparcamiento para evitar los «vados trampa», esos que están en una acera pero enfrente hay un bordillo o coche aparcado y no permite el acceso.

Los arquitectos de Verbo Estudio proponen que las señales verticales y farolas se coloquen junto al bordillo, siempre que dejen una franja para la circulación peatonal de una anchura mínima de 1,50 metros.

En una esquina de la calle Rambla, los dos discapacitados físicos tienen que detenerse. La fachada del edificio sobresale demasiado. «¿Paso o no paso por aquí?», se preguntan, mientras que un técnico saca la cinta métrica: 81 centímetros. Habrá que bajar la acera a cota cero.