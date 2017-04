El secretario dice que el edil Bermejo no ha incurrido en incompatibilidad

El secretario general del Pleno del Ayuntamiento, Antonio Marín Pérez, ha realizado un informe de 41 páginas que concluye que el concejal Luis Bermejo no ha incurrido en ninguna incompatibilidad ni conflicto de intereses de los prescritos en la legislación por su condición de socio en las mercantiles Elince Networks SL y Elecpoint SA. Esa era una de las argumentaciones utilizadas por Ahora Murcia para pedir el acta de concejal a Bermejo, que tras este informe tiene previsto exigir por escrito «rectificaciones» a sus compañeras de formación, Alicia Morales y Ángeles Moreno Micol, «y en función de la respuesta decidiré cómo actúo». Bermejo afirma que las dos ediles y la coordinadora de Ahora Murcia han actuado «sin prudencia y sin sentido común»: «Solo quieren expulsarme porque no se sienten cómodas conmigo. ¿Por qué? No lo sé».

Morales y Micol se sintieron indignadas tras destaparse que Bermejo aparece todavía como accionista de estas dos mercantiles en las que figura como socio el exjefe de Planeamiento, Joaquín Peñalver, investigado por presuntos delitos de corrupción urbanística. Las ediles denunciaron que Bermejo no había informado al grupo de que tenía esas relaciones societarias. Otro de los socios es Gaspar de la Peña, accionista en el Consejo de Administración de Aguas de Murcia nombrado en 1991 por la parte privada de la empresa municipal, Hidrogea. Bermejo fue consejero de Emuasa también un año y medio hasta que Ahora Murcia pidió que fuera apartado acusándose de haber favorecido a la empresa privada.

El informe del secretario dice que las dos mercantiles de Bermejo no afectan al objeto social ni a los intereses de Emuasa, que no consta que hayan tenido relaciones contractuales con la empresa mixta, y que el hecho de que Bermejo y De la Peña tengan relaciones societarias no incurre en ningún tipo de incompatibilidad legal para desempeñar sus puestos.