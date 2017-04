Oñate insiste en la reapertura del Puente de Hierro

Cualquier medida que suponga cerrar al tráfico un acceso a El Carmen es rechazada, en principio, por los comerciantes, ya que entienden que es una forma de dificultar el acceso de potenciales clientes. De ahí que la iniciativa de C's, apoyada por PSOE y Ahora Murcia, de cerrar al tráfico -con carácter experimental- el Puente Viejo los domingos no haya sido bien acogida por la Asociación de Comerciantes del Carmen. Y no solo eso. Su presidente, José Oñate, recuerda que «venimos desde hace años reclamando al Ayuntamiento la reapertura del Puente de Hierro, e incluso hemos propuesto que se haga una rotonda en la confluencia de las calles Ricardo Gil con Princesa, que daría un toque de modernidad». Lo que solicitan es un estudio de reordenación del tráfico en el barrio «porque antes de la gallina está el huevo y no se pueden hacer experiencias sin estudios previos».