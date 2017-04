Gras critica que en los Presupuestos del Estado no se mencione el soterramiento

El portavoz municipal del PSOE, José Ignacio Gras, defenderá una moción en el Pleno de abril para que el soterramiento no se quede fuera de los Presupuestos Generales del Estado. Asegura que ha revisado los documentos que contemplan las inversiones previstas y dice que no ha encontrado ni una referencia para la desaparición de las vías en superficie en Murcia en 2017.

«No hay menciones a la alta velocidad entre Murcia y Cartagena ni tampoco al soterramiento, por lo que nos vemos en la obligación de presentar una moción para que el Ayuntamiento inste al Estado a incorporar una partida específica. Esto no es más que la confirmación de que estamos siempre en palabras, y que el soterramiento, a la vista de lo aprobado, es un globo deshinchado», comentó Gras a 'La Verdad'. Hay dos hechos, expone, que clarifican lo que está sucediendo con este proyecto acordado en el protocolo de las tres administraciones en 2006: «Necesitamos proyectos y financiación. Y nos encontramos con que el proyecto para el soterramiento desde Senda de los Garres a El Carmen no lo tenemos aún, ni tampoco el del soterramiento integral hasta Nonduermas, y vemos cómo la financiación tampoco está. Y esto es lo que más nos preocupa. De nada sirve que no haya soterramiento y no haya continuidad a Cartagena».

Gras espera que se pueda incluir una enmienda a los Presupuestos, o bien que se realice alguna modificación de crédito para que la administración del Estado no ignore un proyecto «esencial» para la ciudad.