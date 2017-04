El Ayuntamiento califica de «injusta e ilegal» la manifestación de los agricultores

Murcia continuó este jueves sumida en un caos circulatorio por la manifestación de agricultores que exigen solución a la falta de agua en el Campo de Cartagena y a la situación medioambiental del Mar Menor. Camiones y tractores colapsaron las principales avenidas de la ciudad un día después de que comenzase la protesta, una situación sin precedentes que está teniendo repercusiones en los servicios de transporte público, especialmente autobuses, taxis y tranvía. Durante el colapso, el Gobierno local pidió a los murcianos paciencia ante la crisis y que evitaran en la medida de lo posible el uso del coche para los desplazamientos, ya que el callejero se convirtió en una ratonera.

Los portavoces del equipo de Gobierno, Rebeca Pérez y Jesús Pacheco, y la edil de Seguridad y Tráfico, Lola Sánchez, comparecieron esta mañana en rueda de prensa para informar de las medidas adoptadas para intentar que la situación se resolviera con la mayor prontitud. Mientras los organizadores negociaban con la Delegación del Gobierno una salida al conflicto, Pacheco indicaba que no se había producido "ninguna emergencia reseñable" y que para paliar el caos se establecieron dispositivos de seguridad. "Es una situación sin precedentes, injusta e indignante. Los esfuerzos están encaminados a restablecer la normalidad en el municipio. No es justo que la defensa de los derechos de unos pocos perjudiquen los derechos de todos los murcianos. El caos provocado no es forma de defender nada. Nuestros vecinos no se merecen soportar esta situación por más tiempo".

La responsable de Tráfico comentó que estaban cortadas a la circulación numerosas vías: Juan Carlos I, desde avenida de los Pinos; Ronda de Levante desde Marqués de los Vélez; avenida Constitución; Alfonso X; Gutiérrez Mellado y Jaime I; Gran Vía Salzillo; Primo de Rivera y Ronda Norte; Martínez Tornel y Teniente Flomesta, y Plaza Circular y Juan Carlos I, donde se encontraban los tractores. El dispositivo de Policía Local desde este miércoles cuenta con más de un centenar de agentes regulando el tráfico y dando información sobre vías alternativas, y solventando problemas de emergencias que puedan surgir. También había agentes en los accesos a la ciudad por autovía, en el centro y avenidas como Ronda Norte y Juan de Borbón y en la Costera Sur. Autobuses, taxis y tranvía tienen problemas por el nivel de tráfico y se han visto afectados los accesos a los colegios Capuchinos, Nicolás de las Peñas, Jesús María y Cierva Peñafiel. El servicio de transporte escolar también se vio perjudicado.

Informe de incumplimientos

El Ayuntamiento está elaborando un informe de incidencias y de incumplimientos de la autorización concedida por la autoridad competente, esto es, la Delegación del Gobierno. La edil Sánchez afirmó que no se han respetado los itinerarios, ni los horarios y se estaba haciendo una ocupación de la vía pública. El informe de aceptación de la manifestación exigía a los manifestantes que la caravana de vehículos recorriera las principales avenidas de entrada a Murcia, ocupando un único carril de circulación, "y eso en ningún caso ha sido así". El recorrido autorizado para la caravana debía completarse en dos horas y media pero la protesta superó las 24 horas. Las posibles sanciones las decidirá la Delegación del Gobierno.

El servicio de recogida y limpieza de residuos se realizó con normalidad pero con medios manuales, recurriendo a refuerzos. No se pudieron utilizar medios mecánicos. "Estamos revisando las consecuencias de esta actuación ilegal, porque desde las 14.30 horas de ayer esto está en situación irregular, y estamos sufriendo un trastorno todos los murcianos y hay que dirimir responsabilidades. Estamos intensificando los contactos a todos los niveles para resolver la situación", insistía la edil Rebeca Pérez.

Posibles sanciones

El Gobierno local no se aventura a especular con posibles sanciones y espera que la autoridad competente depure las responsabilidades. "El informe es minucioso respecto a los incumplimientos", remarcó Lola Sánchez. El jefe de la Policía Local, Ángel Marín, indicó que el derecho de reunión y manifestación está regulado por ley y los incumplimientos de la ley de Protección de Seguridad Ciudadana deben comunicarse a la autoridad pertinente. "Esto va mucho más allá de una simple infracción de tráfico", valoró Marín. El coportavoz del Gobierno local dijo que la situación de este viernes tuvo más incidencia por la coincidencia con los mercados semanales en La Fama y Santa María de Gracia. "Esto no es una manifestación, es otra cosa", dice Pacheco. "Es de sentido común que no se utilice el coche en la medida de lo posible".