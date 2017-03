A diferencia de los vecinos de barrios como Vistabella o San Antón cuyos vecinos son muy participativos y no solo en las fiestas sino a la hora de organizar actividades culturales o de cualquier otra índole o incluso de formar un frente común para afrontar algún problema en su zona, los residentes en los barrios del casco histórico son los que no se implican nada. «No les hables de algo que tenga que ver con la participación, ni las fiestas, ni que asistan a compartir una paella o una barbacoa. Es el vecino mas anónimo que hay», indica José Luis Marco, presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales del Municipio de Murcia. Lo sabe bien porque lo ha vivido en primera persona, ya que reside allí y es presidente del barrio San Lorenzo-Universidad y anteriormente lo fue del barrio Catedral-San Bartolomé. Marco asegura que «los vecinos del centro histórico aunque se crucen por la calle todos los días, ni siquiera se saludan». Por este motivo, la Federación ha programado una serie de iniciativas, que tienen como lema el famoso saludo de los Payasos de la Tele, 'Hola don Pepito, hola don José', «para ver si los hacemos recapacitar y conseguimos que salgan de ese anonimato».

Con el fin de estudiar las singularidades de los vecinos del casco histórico de Murcia -que son los de los barrios San Juan, San Lorenzo, Catedral, San Miguel, San Pedro, Santa Catalina, San Bartolomé, Santa Eulalia, San Antolín y San Nicolás-, se ha organizado el I Foro Vecinal de debate Centro Histórico de Murcia. «A ver si a través de microponencias y debates abiertos somos capaces de descubrir qué ocurre con estos residentes», indica José Luis Marco. Para ello, una de las microponencias sentará frente a frente a Nacho Álvarez-Castellanos Blaya, presidente de la Asociación de Vecinos de Vistabella, uno de los barrios más participativos, con María José Fernández-Marcote Sánchez, presidenta de la Asociación de Vecinos Catedral-San Bartolomé.

Otro de los objetivos de estos encuentros vecinales es hacer hincapié en la singularidad de los cascos históricos. «En estos últimos veinte años, se han rehabilitado, no solo en Murcia sino en todo el país, y a la vez que se remozaban han ido perdiendo su singularidad histórica. No sabemos si a ello ha contribuido el tema de los comercios franquiciados en las calles de los centros históricos que no diferencia mucho a una ciudad de otra».

En este sentido, José Luis Marco vuelve a hacer un llamamiento a los vecinos que residen en los barrios del centro histórico de Murcia porque son muchos los ámbitos en los que se está actuando -comercio, hostelería, ocio, turismo, patrimonio histórico, urbanismo, acontecimientos festivos y culturales- y no pueden permanecer ajenos a hechos que afectan a toda la población, pero especialmente a ellos, tales como si se colocan o no más terrazas, si se incrementan los ruidos nocturnos o si se precisa una mejor recuperación y conservación.

Para tomar el pulso de los ciudadanos, la Federación de Asociaciones Vecinales del Municipio de Murcia está realizando una encuesta 'online' que ha lanzado a través de su web wwwfavmurcia.es y de las redes sociales. Aunque el plazo de participación está abierto hasta los días previos a la celebración del foro -14 de marzo-, 'La Verdad' ha tenido acceso a un adelanto de la misma, aunque los datos finales se conocerán en las próximas semanas. De carácter totalmente voluntario, los vecinos de todos los barrios han tenido la oportunidad de dar respuestas a una serie de preguntas sobre el suyo en particular y también sobre el centro histórico. Así, a la hora de que destaquen un edificio histórico, muchos de los vecinos del centro han optado por señalar la Catedral o la Universidad, mientras que en el Carmen destacan el edificio de la Virgen de los Peligros. En la pedanía de Cabezo de Torres señalan la montaña azul y en barrios como La Flota contestan que ninguno porque es de nueva creación.

Ruido y limpieza

Respecto a los problemas más comunes, en El Carmen indican la recogida de residuos, algo que también preocupa a los residentes del barrio Santa María-Catedral, Santa Eulalia y San Antón. El ruido es otro de los problemas que preocupa en muchos barrios del centro como San Juan, San Lorenzo, San Pedro y los alrededores de la Catedral.

En cuanto a las cosas que les gustaría que mejoraran, muchos de los vecinos encuestados se decantan por más limpieza en las calles, más facilidad de aparcamiento y menos ruido.