«Bombero es lo más parecido a un héroe»

Ser bombero era una de las profesiones favoritas cuando se les preguntaba a los niños qué querían ser de mayores. Hasta que las contratos millonarios de los futbolistas les hicieron cambiar de idea a muchos de ellos. Ayer, sin embargo, minutos antes del inicio de las pruebas físicas en la convocatoria realizada por el Ayuntamiento para proveer de 30 plazas al Cuerpo de Bomberos en Murcia, eran muchos los jóvenes que confesaban que estaban allí por vocación. Solo así se entiende el tesón de decenas de candidatos llegados desde Andalucía, Castilla-León, País Vasco y otros puntos de la geografía nacional y regional, que se han presentado a oposiciones a bomberos por toda España en más de una decena de ocasiones. Óscar Hernández, de 34 años, de Molina de Segura, calentaba con las pesas junto a su coche antes de que dieran las tres de la tarde para entrar en el pabellón polivalente del barrio Espíritu Santo de Espinardo, donde ayer comenzaron las pruebas, que se prolongarán hasta el próximo jueves, a razón de 150 aspirantes cada día. Son 602 los candidatos -entre ellos, cinco chicas- que superaron el examen teórico. «Es la segunda vez que me presento. La primera fue al Consorcio hace tres años». Cuando se le pregunta si quiere ser bombero por vocación o por conseguir un trabajo fijo, su respuesta no puede ser más contundente: «Ser bombero para mí es lo más grande que hay. Es una forma de vida, de darlo todo. Es lo más parecido a ser un héroe».

«No quiero ser otra cosa»

No es el único que lleva la vocación en las venas. Adrián López, llegado desde Jaén, confiesa que «soy hijo de bombero y desde pequeño lo he visto y no quiero ser otra cosa en la vida». Y eso aunque, a sus 22 años, no ha perdido el ánimo y sigue echándole horas de estudio y de entrenamiento, después de haberlo intentando en convocatorias en otras ciudades como Fuengirola, Cádiz y Úbeda.

Federico Cordero trabaja como bombero en el Consorcio pero su plaza no es fija; es interino. Por eso viene a probar suerte en la convocatoria del Ayuntamiento de Murcia. «Desde pequeño he querido ser bombero. Mi tío lo es, en Madrid y siempre me ha dicho que es el mejor trabajo del mundo: ayudar a la gente».

Con casi una hora de antelación al inicio del llamamiento -la primera convocatoria era a las 15 horas- un grupo de andaluces cambiaban impresiones sentados en una acera, a la sombra de un primaveral día. José, 25 años, es de Granada. Ya ha probado, sin suerte hasta ahora, en Madrid, Sevilla, Córdoba, Granada, Málaga, Cádiz, Ávila y Alcorcón. La prueba combinada de ayer le producía cierta inquietud «porque es la primera vez que nos la piden. En otras ciudades es distinto». Óscar López, de 24 años, de Almería, aseguraba que «esto es por vocación, si no, no te metes en esto porque es muy duro. Es una oposición muy larga y son muchas pruebas».

Quizá el que tenía que estar más nervioso de todos era Isaac Shalom Hasergaty, malagueño pero de origen hebreo como indican su nombre y apellido. En el sorteo, salió que por su apellido sería el primero en realizar la prueba combinada. No le importaba iniciar las pruebas: «Mejor, así te lo quitas antes». No oculta su sentir: «Esto es muy duro, llegar al final en una oposición es muy complicado y requiere mucho sacrificio, muchas horas de estudio y mucho entrenamiento físico. Normalmente estás sin dinero porque si trabajas no puedes dedicar tiempo a estudiar.

Se acercan las tres de la tarde. Ya están los miembros del tribunal en el pabellón y comienzan a nombrar a los 30 jóvenes que realizarán en primer lugar la prueba. El resto espera unos minutos antes de poder acceder a las gradas del pabellón como público. Eso sí, sin dispositivos electrónicos (móviles ni tabletas) porque no se pueden hacer fotografías mientras los otros compañeros realizan las pruebas y para evitar que quienes las realizan puedan perder la concentración o ponerse nerviosos con el sonido de algún teléfono. Comienzan los 55 segundos más importantes para los 30 primeros aspirantes. Hasta el próximo jueves pasarán por la misma prueba el resto de los 600 candidatos.