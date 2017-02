El Museo de la Ciencia y el Agua se ampliará y tendrá más protagonismo en Murcia Río

El Pleno del Ayuntamiento, en una sesión en la que actuó como secretario circunstancial el director de la Oficina de Gobierno Local, Agustín Lázaro [por indisposición de Antonio Marín], trató ayer un catálogo de asuntos de lo más variopinto, tanto que dio la impresión de que los grupos políticos estaban tocando de refilón los problemas de ámbito local. El Salón de Plenos de La Glorieta, a la vista de los asuntos tratados, podía pasar perfectamente por el de Madrid, Huelva o Compostela. Hubo momentos de surrealismo. Para traducir el título de una de las mociones de Cambiemos hubo concejales que tuvieron que echar mano del diccionario: «No al Comprehensive Economic Trade Agreement (Ceta)». «No al tratado de libre comercio e inversiones entre la UE y Canadá». Y entre el disparate no chirrió que a la edil Margarita Guerrero se le escapara un «totum 'revolution'» en lugar de «revolutum».

Entre las 22 mociones del orden se habló de la imputación de Pedro Antonio Sánchez, de enfermedades raras, del sistema público de pensiones, de la conmemoración del 8 de marzo, de las agresiones machistas en Pamplona, de la adhesión a la carta europea para la igualdad de hombres y mujeres y de la reforma legislativa del Consejo de la Transparencia, entre otras cuestiones. ¿Y de Murcia? Costaba realmente encontrar en el discurso de los políticos locales una vinculación a los problemas de a pie de los murcianos, y puede que influyera el mal cuerpo que les quedó a algunos por los bruscos cambios de temperatura en la sala. La concejal socialista Begoña García Retegui pidió que se subiera la calefacción porque estaban congelándose, pero poco después media Corporación se mostraba acalorada, y no por el tono de los debates.

Hubo unanimidad de los cinco partidos en apoyar una moción del PSOE para estudiar el papel que debe jugar el Museo de la Ciencia y el Agua en el proyecto Murcia Río. Retegui -que se quejó hasta del barro caído- recordó que en noviembre de 2015 se aprobó ya una moción, también por unanimidad, para la ampliación de las instalaciones, y, de hecho, en los presupuestos de 2016 se recogía ya una partida para el inicio de actuaciones de reforma. «Las instalaciones están obsoletas, tenemos problemas de mantenimiento, desde los pavimentos hasta las techumbres, llueve dentro cuando llueve, hay deterioro en la fachada y mobiliario, el salón de actos mínimo, hay problemas estructurales. No solo hay que parchear, sino hacer una inversión importante».

Agustín Lázaro ejerció de secretario del Pleno, pues Antonio Marín no asistió por indisposición



Los grupos plantearon numerosos asuntos para los que el Consistorio no tiene competencias

Por ello, la edil socialista pidió altura de miras para abordar una actuación integral y con participación con una inversión plurianual. «Es el único centro del municipio que cobra entrada y reporta ingresos al Ayuntamiento porque recibe a escolares y abre tardes, noches y fines de semana». Para 2017 el borrador de presupuestos no da, según Retegui, más que para renovar la tela asfáltica. «Está en la fachada del río y tiene que formar parte de ese proyecto y convertirlo en centro de la vida social y cultural, y en centro de investigación y de historia del municipio. Sabemos que es costoso y que no va a haber proyecto mientras no sea presupuesto, pero hay que tenerlo muy en cuenta para el proyecto 'Murcia Río' más allá de hacer un carril bici».

5 millones en varios ejercicios

El concejal de Cultura, Jesús Pacheco, desveló que en marzo de 2016 se encargó el proyecto a la Oficina de Obras, que comunicó que era necesario realizar un estudio informativo sobre la capacidad portante de la estructura, y posteriormente volvió a informar de la necesidad de complementar ese estudio con otro geotécnico de la cimentación. En noviembre se realizaron retenciones de crédito, por si en diciembre se iniciaba el estudio, pero el servicio señaló que las catas iban a suponer la entrada de agua, y que sería necesario cerrarlo al público una semana, posponiéndose para el verano con el fin de que no cause alteraciones en la programación ya en marcha. Las cantidades para 2017 serán, según Pacheco, las necesarias para poner en marcha el proyecto. La programación presupuestaria global, dependerá de lo que digan esos informes, aunque el concejal de Ciudadanos Francisco Javier Trigueros señaló que existe un informe de los técnicos municipales que valoran en 5 millones esta reforma.