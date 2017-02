El Belén de Salzillo vuelve a casa

Después de cuatro meses y medio, las vitrinas del Museo Salzillo con uno de los belenes más importantes del mundo están de nuevo llenas. Las 300 figuras que componen una de las obras maestras del imaginero murciano llegaron la semana pasada a Murcia después de haber estado expuestas en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, considerado el segundo mejor de España después de El Prado. Allí, Salzillo ha despertado una expectación sin precedentes, ya que desde octubre tuvo las mismas visitas que recibe de media al año en Murcia, cerca de 60.000, batiendo incluso un récord de asistencia, el 28 de diciembre, con 4.660.

Desde la dirección del Museo Salzillo consideran que merece la pena haber pasado una Navidad sin el belén atendiendo a estas cifras. «Es importante divulgar la figura de Salzillo fuera de Murcia. Es uno de los mejores escultores barrocos del mundo y hay que potenciarlo», destacaba María Teresa Marín, directora del museo. Marín habla con 'La Verdad' mientras observa cómo los técnicos colocan una a una, con mucho mimo, las piezas en las vitrinas. Es un momento delicado.

Las piezas han llegado desde Bilbao, escoltadas por la Guardia Civil, como manda la ley. A la hora de abrir las cajas hay nervios, tensión e ilusión a partes iguales. «Fueron nuestros técnicos los que viajaron para colocarlo en Bilbao y son ellos también los que lo han recogido para traerlo de vuelta. Siempre ponemos esa condición, de hecho es lo habitual en los préstamos de obras, que sean los trabajadores de cada museo los que manipulen sus propias figuras».

La Cofradía Nuestro Padre Jesús afirma que la experiencia ha sido «maravillosa»

El belén ha viajado con Expomed, la empresa especializada en el traslado y manipulación de obras de arte. Antonio José López abre las cajas con una delicadeza propia de artistas. Dentro hay varias figuras, según su tamaño caben más o menos. Están protegidas por una especie de gomaespuma cortada siguiendo la silueta y enrolladas en un paño para protegerlas de los cambios de temperatura y la humedad.

Cientos de viajes

Antonio, protegido con guantes, las saca cuidadosamente, las coloca en la mesa y las desenvuelve. Hay silencio en la sala. Una vez descubiertas llega uno de los tres técnicos del museo, las coge, las observa, las compara con las fotos, comprueba que su número de serie coincide y las lleva al interior de la vitrina correspondiente. «Cuidado, paso», avisa para que las personas, entre las que se encuentra el equipo de 'La Verdad', se aparten de su camino. Un tropezón, un giro inesperado o cualquier obstáculo pueden tener un desenlace fatal. El proceso termina con la colocación de la pieza en su lugar. Y vuelta a empezar, hasta 300 veces. «La cautela es máxima y el cuidado, extremo. Nunca ha habido ningún problema, pero es porque cumplimos el protocolo de forma estricta», destaca Antonio Jiménez, quien junto a Susana Ruiz y Paqui del Baño han estado tres intensos días devolviendo el belén a su estado original.

«No hay pieza fácil. Porque la que no tiene patas finas, tiene cuernos, o brazos estirados. Todas son muy delicadas», asegura el técnico de Expomed, quien cuenta que hasta que no vacía la última caja no respira tranquilo. Han sido 65 cajas cargadas de figuras a las que hay que sumar las 9 que contenían la arquitectura de la composición, que también ha formado parte de la comitiva.

Ahora el belén ya está de nuevo a disposición de los murcianos con la satisfacción por parte del museo por la gran acogida que Salzillo ha tenido en el País Vasco. «Allí lo montaron como se monta un belén, con vegetación, con elementos típicos, de forma tradicional. Nosotros aquí lo tenemos de una manera más expositiva porque es más adecuado para la conservación. Pero ha sido maravilloso ver las figuras de Salzillo durante unos meses puestas como él las concibió, como un auténtico belén», aseguraba Antonio Gómez Fayrén, presidente de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús, orgulloso, mientras observaba el resultado de varios días de trabajo con las 300 figuras que componen uno de los belenes más reconocidos del mundo.