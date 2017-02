López Rejas da la cara mañana ante los vecinos de La Paz

La Asociación de Vecinos Propietarios de Viviendas de La Paz ha convocado para este viernes una asamblea para debatir sobre el estado del Plan Especial PC-MC18 La Paz. Será en el hotel Nelva, a las 19.30 horas en primera convocatoria (20 horas en segunda convocatoria).

El orden del día, según informó este jueves el gestor del proyecto, José López Rejas, incluye un punto para debatir el informe sobre la gestión de la Junta de Compensación –que no está constituida según el Consistorio–, así como la situación en que puede quedar la propiedad privada y los derechos actuales de los vecinos que firmaron contratos de cesión de sus propiedades para el proyecto.

La convocatoria viene firmada por la presidenta de la asociación, Bienvenida Meroño, y por el secretario, el propio López Rejas. El promotor se presentó hace unos días en el Consistorio y llevó una petición de reunión a los grupos políticos de la Corporación tras la reciente creación de la mesa de trabajo impulsada por el Ayuntamiento para relanzar un proceso de recuperación del barrio desde la perspectiva pública, al margen del proceso iniciado en 2005 por López Rejas.

El proyecto, que fue diseñado por el arquitecto catalán Ricardo Bofill, preveía la reconstrucción del barrio, levantando 2.800 viviendas derribando los bloques actuales. De ellas, 1.502 eran para realojar a las familias actuales, a las que ofrecía, a cambio de sus casas, una vivienda el doble de grande y con trastero; el resto se pretendían destinar a venta libre para financiar la operación. El plan contó con la tramitación favorable del Ayuntamiento, e incluso se llegó a derribar la guardería pública del polígono, ya que en dicho solar se iba a levantar la primera torre para realojar a vecinos. Esta decisión municipal del traslado y derribo de la escuela infantil en 2007 ha costado la imputación al exalcalde Cámara, y a todos los miembros de la Junta de Gobierno que avalaron la decisión, incluida la consejera actual de Agricultura, Adela Martínez-Cachá. El Gobierno local actual, del PP, no cree que el plan de López Rejas sea viable después de que no se haya puesto en marcha por no haberse encontrado financiación.