Los afectados de Tiñosa pidieron a Fomento en 2006 soterrar las vías

El Ayuntamiento aseguró a esta Redacción que los vecinos afectados por la zona industrial del Camino de Tiñosa no habían presentado alegaciones al proyecto para la ampliación del puente que se está construyendo en este momento, pero la entidad aportó ayer a 'La Verdad' cinco escritos dirigidos a las diferentes administraciones en los años 2006, 2007, 2014 y 2016 en los que se hace referencia a su negativa al proyecto del puente proponiendo la viabilidad de un paso subterráneo y el soterramiento de las vías en este punto.

El presidente de los afectados, José Luis Cárceles, y el secretario, Ángel Prior, indicaron a 'La Verdad' que las administraciones han ninguneado sistemáticamente sus reivindicaciones y consideran «una barbaridad» que no se haya previsto la desaparición del tendido ferroviario en superficie en este nudo de comunicación utilizado preferentemente por vecinos de Los Dolores, San José de la Vega, San José de la Montaña, Puerto del Garruchal y Beniaján. Esto es considerado por la entidad como una discriminación para Los Dolores frente al resto de pedanías que sí se verán beneficiadas por el proyecto integral de soterramiento.

Estos vecinos pidieron en 2006 la apertura de un nuevo plazo de información pública que se les denegó, para reacomodar su propuesta y elaborar un nuevo proyecto que eliminase la opción del puente «por entender que a esa altura la vía ha de ir complemente soterrada», algo que finalmente no se consiguió, ya que el soterramiento comenzará un kilómetro más arriba, a la altura de Senda de los Garres, hasta la estación de El Carmen en la primera fase acordada, y hasta Nonduermas en las fases siguientes -no se sabe cuándo-.

Los técnicos municipales dicen que un paso inferior no cabe y que empeoraría la vida en este entorno

«Excusas peregrinas»

El ingeniero municipal Pablo Marín, del departamento de Ingeniería Civil, que ha elaborado el informe técnico que descarta la viabilidad de un paso subterráneo en Tiñosa, se reunió ayer con los vecinos 'in situ' para explicarles los detalles del informe. Según Marín, no cabe un paso inferior sin derribar viviendas, ya que habría que cumplir las normas de accesibilidad y seguridad. Los técnicos insisten en que esta obra la ejecuta el Estado y que será más segura porque cuenta con aceras, que el anterior puente no tenía. Según Marín, el paso inferior tendría costes de mantenimiento que repercutirían en el Consistorio y en la calidad de vida de los vecinos al inundarse periódicamente. Los vecinos opinan que sí cabe el paso inferior y creen que la excusa de la inundación es peregrina: «Hasta los trenes cruzan el Canal de la Mancha».