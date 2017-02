La oposición reta a Ballesta y pone sobre la mesa un 'Plan E' municipal

Ya lanzado el mes de febrero, el Ayuntamiento está funcionando con el presupuesto prorrogado de 2016, mientras se negocia el del ejercicio en curso. El Gobierno local no tiene mayoría absoluta y está maniatado. Solo no puede sacar adelante su proyecto y necesita negociar con la oposición. El PP ya presentó su borrador el 23 de diciembre, y el pasado viernes PSOE y Ciudadanos pusieron sobre la mesa una propuesta alternativa conjunta que de llevarse a cabo supondría un esfuerzo inversor de 20 millones de euros. En el fondo, se plantea como un 'Plan E' para atender reivindicaciones históricas de barrios y pedanías. Socialistas y 'naranjas', que son socios de gobierno en 37 juntas municipales -23 presididas por el PSOE y 14 por C's; el PP gobierna en 28-, están convencidos de que este plan extraordinario para barrios y pedanías es asumible «técnica y políticamente». El PP cree que si fuera posible no habría lugar para el debate.

El documento que ambos grupos han presentado al concejal de Hacienda contempla una batería de obras planteadas directamente, previa consulta, por las juntas en las que PSOE y C's manejan el timón. Estas inversiones suman 2 millones de euros para los barrios y 11,5 para las pedanías. A esto habría que añadir la parte correspondiente a barrios y pedanías gestionadas por el PP, por lo que el montante global de este plan extraordinario oscilaría entre los 20 y 25 millones de euros.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, José Ignacio Gras, cree que es posible acometer estas actuaciones en varias anualidades y pide al concejal de Hacienda, Eduardo Martínez-Oliva, que vaya más allá del debate aritmético. «Ha llegado el momento de que la Administración local responda y cumpla verdaderamente sus propios compromisos presupuestarios, porque las propuestas que hacemos no suponen un endeudamiento mayor del 2,5% sobre un presupuesto global de 406 millones. ¿Es viable? Sí. ¿Son necesarias? Sí. Ahora pongámonos de acuerdo en la fórmula para llevarlas a cabo», sugiere Gras, que asegura que el documento conjunto pone «nombres y apellidos» a partidas que quedan difuminadas bajo epígrafes genéricos en el borrador del PP. Así, por ejemplo, se plantea la construcción de centros integrales (La Alberca, Aljucer, Los Dolores, Santiago el Mayor, San José de la Vega, Puente Tocinos, Infante) y ampliación de los de Guadalupe, Santo Ángel, Nonduermas, La Flota-Vistalegre; nuevos centros culturales (El Ranero) y de mayores (Cabezo de Torres, Espinardo); aceras (entre Algezares y Santo Ángel; en la avenida Murcia de Los Ramos; en la calle Mayor de El Raal; en Senda de los Garres, en El Progreso; entre Rincón de Beniscornia y La Raya; en la calle Constitución y plaza Arteaga de Sucina, etc); pista polideportiva cubierta (La Raya y San Pío X); el arreglo de cuatro tramos de la F-19 (Gea y Truyols); la adquisición de suelo para equipamientos en Javalí Nuevo y un consultorio en Javalí Viejo; además de la rehabilitación del Cuartel de Artillería en El Carmen, un recinto ferial en El Palmar, aulas de estudio (Los Dolores, Santiago y Zaraíche, El Raal, Santo Ángel) y rehabilitación de la Cruz y Molino de Alfatego (El Puntal).

La propuesta conjunta que han presentado al Ejecutivo del PP incluye inversiones «con nombres y apellidos» ASÍ LO VEN José Ignacio Gras PSOE «Ha llegado el momento de que el Gobierno local cumpla los compromisos adquiridos» Mario Gómez Ciudadanos «No vamos a aprobar unos presupuestos falsos que no se ajustan a la realidad de los vecinos»

Un millar de empleos directos

«Creemos que son inversiones necesarias y es el momento oportuno de abordarlas. No nos atasquemos en las cifras, sino en si estas obras son útiles y crean empleo, y en este caso podríamos hablar de 1.000 puestos de trabajo directos», anota Gras, que lamenta que en los presupuestos de años anteriores aparezcan partidas idénticas de gasto corriente que no llegan a gastarse. «Hay entre uno y cuatro millones de euros en la cantimplora, como nosotros decimos, que no se gastan, pero que por inercia aparecen», apoya Javier Mármol, secretario técnico del Grupo Socialista y exportavoz adjunto de la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso en la legislatura 2008-2011.

El PSOE quiere incidir con estas «orientaciones básicas» en la acción del Gobierno de Ballesta. Gras es consciente de que será necesario financiación externa, por la vía del préstamo, una opción que Mario Gómez, portavoz de Ciudadanos, no comparte. La formación naranja sostiene que no es necesario recurrir a más endeudamiento si se hace una gestión eficiente de los recursos públicos y de la plantilla, y lamenta que a estas alturas no se conozca la Relación de Puestos de Trabajo, indispensable, según Gómez, para optimizar el rendimiento de los servicios públicos.

«Ciudadanos no va a aprobar unos presupuestos falsos que no se ajusten a la realidad y necesidades de los vecinos, y todavía menos vamos a permitir que se gasten partidas donde no se tenía previsto gastarlas», advierte Gómez, que dice que la propuesta conjunta de PSOE-Ciudadanos surge del estudio de las bases de ejecución de presupuestos anteriores, que están llenos de modificaciones de créditos. El partido naranja se alegra de que el PSOE haya entendido que no puede conformarse con migajas y le anima a usar su influencia para que la administración cumpla su objetivo de dar servicios públicos en mejores condiciones garantizando igualdad de oportunidades.

Ciudadanos hace hincapié en la necesidad de resolver los problemas del transporte público y propone unificar los precios para los viajeros, sean de la ciudad o de pedanías. También reclama de una vez el inventario de bienes municipales -ha reclamado listado de edificios que no pagan IBI-. Gómez ha ofrecido al Gobierno local que su grupo presida comisiones que no se han puesto en marcha (revisión de contratos externalizados, Joven Futura, viaje en 'jet' del edil Ortiz, incompatibilidades de Emuasa, participación ciudadana) para activarlas.