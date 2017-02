Molina presentó a título personal las 63 sugerencias a la ordenanza de la transparencia

José Molina presentó las 63 sugerencias a la ordenanza municipal de la transparencia como ciudadano, por iniciativa propia, bajo su responsabilidad y no en calidad de presidente del Consejo de la Transparencia de la Región, que no dispone de competencias para informar de normas de entidades locales. «Lo expresado en las sugerencias responde únicamente a mi personal y particular opinión», aclaró Molina.