Cristóbal Herrero: «Mi nombre está puro e inmaculado. Yo no he viajado en yate ni en un 'jet'»

El exconcejal de Descentralización, Cristóbal Herrero, manifestó ayer a 'La Verdad', tras desvelarse el informe de los servicios jurídicos sobre las facturas del pedáneo de Sucina, que en el último mandato se le advirtió «en tres ocasiones por escrito a José Mercader (PSOE) de que no podía excederse del presupuesto autorizado, y más de mil veces de viva voz». Admite que desde la Concejalía se le reconocieron «muchas facturas perfectamente conformadas, aprobándose el correspondiente certificado de retención de crédito», por lo que no entiende «por qué los proveedores de esos servicios no han cobrado. Herrero ya no pertenece al PP tras más de 30 años de militancia: «Envié una carta a Ramón Luis Valcárcel explicándole mis razones. Dejé el partido cuando el edil Guillén me puenteó con Fran Sánchez y ni me dio la posibilidad de elegir a los vocales de Cabezo de Torres, donde yo era presidente del partido allí».

Herrero se siente «absolutamente traicionado y decepcionado» por la actuación del Gobierno local en el asunto de las facturas, y pide que se deje de utilizar su nombre y su apodo ['El Nabo'] para referirse a oscurantismos, trapicheos y mala gestión: «Para poner mi nombre en sus labios tienen que lavarse la boca con lejía. Mi nombre está puro e inmaculado, y el suyo está en duda. El que era mi partido se ha reído de mí y de mis hijas. Yo no me he ido en yates ni he volado en 'jet'. Y, por si quedase alguna duda, he vuelto a mi trabajo y tengo menos dinero que cuando entré en política».

Por su parte, el PSOE pidió ayer una auditoría de todas las juntas municipales, medida aprobada en abril con los votos en contra del PP, y lamenta que haya que «desacreditar al pedáneo de Sucina para debilitar la lucha por el 8%».