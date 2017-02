El Consistorio pide a las eléctricas un fondo contra la pobreza energética

Uno de los objetivos del plan municipal contra la pobreza y la exclusión social es reducir el número de hogares con dificultades para hacer frente a la factura de la luz. El Ayuntamiento, en colaboración con la Comunidad Autónoma y entidades sociales como Cáritas, Cruz Roja y Cepaim, ya tiene sobre la mesa el borrador con las actuaciones diseñadas para proteger a las familias más vulnerables. Murcia será el primer municipio español que pone en marcha un programa coordinado entre las administraciones, el tercer sector -organizaciones no gubernamentales- y las empresas suministradoras de electricidad, a las que solicita la creación de un fondo social que ayude a poner en marcha las medidas contempladas. Los implicados tienen hasta el 18 de febrero para presentar sugerencias, y el documento definitivo se someterá a aprobación del Pleno del Consistorio en marzo.

La concejal de Derechos Sociales, Conchita Ruiz, reconocía ayer que el municipio cuenta con unas 7.000 familias con riesgo alto o muy alto de padecer pobreza energética, y casi 11.000 familias tienen riesgo medio, según datos recogidos por el equipo de trabajo. Lo primero es tener un conocimiento detallado y actualizado de los hogares. Está previsto que se realice un censo de viviendas con deficiencias energéticas dentro de una campaña destinada a la mejora de la eficiencia y el aislamiento térmico de los hogares y a la promoción de acciones de formación para el uso racional de la energía.

El plan conjugará medidas preventivas y correctivas con incidencia en los tres niveles que permiten luchar contra la pobreza energética: el precio de los recibos, la renta familiar y las condiciones de la vivienda. La participación de las empresas relacionadas con la producción, transporte, distribución y comercialización de energía será voluntaria -«esto es una proposición, ni mucho menos una imposición», advierte Ruiz-, ya que lo que se pretende es que, en aras a la Responsabilidad Social Corporativa, ayuden no solo económicamente sino que puedan también condonar deudas tras la acreditación de los servicios sociales, o el establecimiento de tarifas asumibles para el consumidor.

Registros de las ONG

«Hay entidades que llevamos trabajando años en la prevención de la vulnerabilidad y de la pobreza, y lo que nosotros aportamos es el conocimiento y la experiencia. La colaboración dependerá de las acciones. Nosotros durante la crisis estuvimos acompañando a las familias, ayudando en el pago del alquiler o del recibo de la luz o el agua. Queremos seguir colaborando, y participar en estos protocolos aportando nuestra información y registros, que eso nos ha llevado mucho tiempo y su valor no se cuantifica en dinero», expone Mercedes Navarro, de Cruz Roja. «Yo espero que todo esto contribuya a que no haya casos de familias que se vean abocadas a no tener energía en sus viviendas, sobre todo en los meses de invierno». Por parte de Cepaim, Diego López indicó que el grupo de trabajo es un acierto, ya que a menudo es difícil la coordinación de las organizaciones sociales y la administración. «Eso ya es un valor añadido, y creemos que va a ser eficaz este plan para ir juntos en la misma dirección».

Andrés Duarte, jefe de Servicios Sociales, señaló como lo más novedoso de este modelo de trabajo la creación del fondo social. «No hay posibilidad legal para que las administraciones obliguemos a las compañías a que aporten fondos. Pero la fórmula de aportar una financiación para la constitución de un fondo destinado a financiar medidas sí es factible. Hay familias que tienen rentas muy bajas y cuyas viviendas están en peores condiciones energéticas, pero no pueden acogerse a planes de financiación que existen porque no pueden aportar el 25% que le corresponden». Muchas de esas grandes compañías suministradoras tienen fundaciones y acciones de voluntariado, por lo que el Consistorio propone que entre ellas se incluya colaborar con este plan.

La edil de Derechos Sociales recordó que ya se conceden ayudas de emergencia social, entre las que se incluye el pago de la factura de luz en casos extremos aconsejados por los servicios sociales. Aguas de Murcia dispone de una tarifa plana que puede ser solicitada por familias que cumplan los requisitos y que permite el pago de 5 euros mensuales para cubrir los gastos de agua, y también se están acometiendo proyectos de eficiencia energética, como la rehabilitación de Los Rosales (El Palmar).