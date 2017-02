Ayudas para evitar cortes de suministro y adaptar las casas

El plan diseñado por el Ayuntamiento y las entidades sociales incluye medidas correctivas para hacer frente a situaciones de emergencia, mediante un sistema de ayudas. Lo que se busca es evitar cortes de suministro, o corregir deficiencias que inciden en un incremento del consumo de electricidad. Entre las acciones contempladas está la creación de un registro de consumidores vulnerables y consumidores vulnerables severos, y la mejora de la comunicación con las compañías eléctricas para acreditar las situaciones de exclusión social y priorizar las ayudas de emergencia social. Todo está encaminado, insiste la edil de Derechos Sociales, Conchita Ruiz, a garantizar que ninguna familia con menores, dependientes, personas con discapacidad o enfermos crónicos se vea privada de luz. Otra línea de ayudas que estudia el Consistorio es para realizar pequeñas adaptaciones en los domicilios vinculadas al ahorro energético, como puede ser la instalación de grifos con menos caudal, bombillas led, eliminación de bañeras, aislamientos en ventanas, etc, junto a la creación de un fondo para financiar reformas integrales de viviendas de familias sin recursos que no puedan acceder a las convocatorias ordinarias de subvenciones por no poder aportar la parte correspondiente a la financiación que se les exige.