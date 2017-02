Huermur pide a Cultura que repare de oficio los daños en el azud de La Contraparada

La Contraparada, estandarte de la propuesta de revitalización del río Segura que promueve el Gobierno de Ballesta, se ha visto también alcanzada por la desidia. Solo hay que acercarse al cauce del río y comprobar que, un mes después de que Huermur diera la voz de alarma sobre los destrozos ocasionados por las lluvias, nadie ha movido ficha para que este BIC conserve intacto su valor monumental. La Concejalía de Urbanismo ha enviado un oficio a la CHS para que tome cartas en el asunto, y Huermur advierte de «alarmantes derrumbes» en su denuncia ante el Servicio de Patrimonio Histórico y la Consejería de Cultura, a la que pide que intervenga a la vista de que ni la Junta de Hacendados ni la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) se reconocen como responsables legítimos de la reparación. Los daños, según Huermur, consisten en el «desplazamiento de grandes sillares, proliferación de gran vegetación que daña los muros, importantes desconchados, etcétera», y lo achaca a la falta de mantenimiento.

La denuncia de Huermur ante Cultura responde, según Pedro Fernández, portavoz de la entidad, al incumplimiento de la Ley de Patrimonio Cultural, por lo que se solicita que se inicie el correspondiente expediente y que, en caso de que se detecte una infracción, se sancione y se requiera al propietario del bien el cumplimiento de su deber de conservación, custodia y protección del patrimonio. En caso de que no intervenga el propietario, Huermur pide a Cultura que se actúe de forma eficaz y diligente para evitar la degradación, y se apliquen multas. Incluso le anima a que lo haga de oficio y con un proceso «respetuoso».

La Junta de Hacendados insiste en que la reparación no es de su competencia, y no ha incluido este bien en la relación de daños para las ayudas por la declaración de zona catastrófica por las fuertes lluvias. La CHS dice que los hacendados son los únicos beneficiarios de esa presa y, por tanto, es de su competencia repararla. Solo en caso de que las obras invadiesen el dominio público hidráulico, que no es el caso, podría exigir a la Junta su arreglo. No obstante, los hacendados sí tienen que pedir autorización a la CHS. Por su parte, Cultura confirma que aún no se ha estudiado la petición de Huermur.

La CHS insiste en que la presa solo beneficia a los regantes y que son ellos los únicos responsables