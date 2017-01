El Museo Ramón Gaya mantiene a su plantilla hasta que las plazas se cubran por oposición

El Patronato del Museo Ramón Gaya se reunió ayer por segunda vez en lo que va de semana para autorizar la intervención de un letrado del Ayuntamiento en los actos de conciliación con los seis trabajadores que habían presentado demandas en el juzgado de lo Social para pedir la subrogación por parte del Patronato una vez que ayer acabó su vinculación a la empresa de servicios que gestionaba el personal.

El mismo director del Museo, Manuel Fernández-Delgado, reconoció en un informe en 2016 que desde hace tiempo se ha podido incurrir en una cesión ilegal de trabajadores no permitida por la ley. En el acto de conciliación, celebrado ayer en la Oficina de Resolución de Conflictos, se estimaron las reclamaciones judiciales de los empleados, de modo que la Fundación se compromete a admitirlos como trabajadores indefinidos no fijos en tanto en cuanto no se convocan oposiciones para cubrir las plazas con procedimientos que respeten los principios de igualdad, capacidad y mérito. Esta es la solución que garantiza que el museo pueda abrir hoy sus puertas con normalidad, según celebró ayer el edil de Cultura, Jesús Pacheco, que acudió al acto de conciliación en un gesto de apoyo a la plantilla.

La situación ha tenido que resolverse deprisa y corriendo, pese a que desde mayo la concejal del PSOE Begoña García Retegui viene poniendo sobre la mesa la necesidad de alcanzar una solución definitiva y acorde con la legislación. El Gaya no es el único centro municipal donde hay trabajadores contratados por empresas de servicios que supuestamente incurren en las mismas condiciones de cesión ilegal, y Retegui cita como ejemplo los museos de la Ciencia y de la Ciudad, los centros culturales y los centros de visitantes, así como otros servicios elementales como Estadística. «Nuestra intención era que se solucionara con tiempo, y no ha sido así. Ahora quieren colgarse medallas, y que parezca que gracias a su buena gestión el Gaya sigue abierto, pero lo cierto es que se ha llegado a esto por lo contrario». De hecho, la pregunta que queda en el aire es cómo se ha permitido que el Gaya haya funcionado tantos años con los trabajadores contratados por una empresa externa, pero en situación de cesión ilegal. Para ello, el PSOE ha preguntado al Gobierno local cuántos empleados hay en todo el Ayuntamiento con circunstancias similares para evitar que ocurra como en 2014, cuando se crearon 446 puestos para legalizar la colaboración social tras fallar el Tribunal Supremo que esa modalidad de contratación no se ajustaba a derecho.

Pacheco celebra que se haya podido llegar a esta solución que evita el cierre temporal de este espacio

Contratación temporal

Para mañana se ha convocado una nueva reunión del Patronato del Gaya en el que está previsto que se ratifique el informe de los servicios jurídicos municipales que desaconsejaba una prórroga extraordinaria para la empresa que gestionaba el personal por imposibilidad legal y planteaba como una opción «legalmente posible» la de mantener en funcionamiento el museo con la plantilla actual, con la novedad de que en lugar de depender de una empresa externa sea asumida por el propio Patronato. Dicha subrogación solo podría hacerse en calidad de trabajadores indefinidos-no fijos, que es la condición que establecen los jueces ante casos similares en demandas de esta naturaleza. Y esa subrogación debe ser temporal, en tanto en cuanto no se convoque el concurso público que debe garantizar que esas plazas se cubren con los procedimientos abiertos legales.

Los servicios jurídicos municipales entienden que la subrogación debe hacerse en las mismas condiciones reflejadas en los contratos en vigor y conforme al convenio colectivo del sector de ocio y animación sociocultural. El Patronato ya está trabajando con los distintos servicios municipales para la creación de la plantilla adscrita al museo y su correspondiente dotación presupuestaria, un proceso que podría demorarse por un tiempo -dos meses-.

Después de todo, el edil de Cultura se alegraba ayer de que, gracias a que se ha actuado con toda la rapidez posible, el Museo Gaya pueda seguir abierto para disfrute de todos.