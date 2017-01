Los gemelos no viajan en 'Rayo'

La historia de Iván y Mónica puede que se haya repetido otras veces, pero no por ello han decidido callarse ante lo que consideran injusto y discriminatorio. El pasado domingo Mónica esperaba el autobús urbano en Joven Futura. Iba con tres de sus cuatro hijos -unos gemelos de dos años y un niño de 5; además tienen un bebé recién nacido- a visitar a un familiar enfermo, pero el viaje en bus no llegó a producirse porque está prohibido subir a los 'coloraos' con un carricoche gemelar. Sí, como suena. Según el artículo 12.6 de la ordenanza municipal que regula el servicio público de transporte de titularidad municipal, vigente desde 2012, «no se permitirá el acceso a los autobuses con coches, sillas o carritos dobles, ya sea tipo tándem o en paralelo». Iván y Mónica no lo sabían, como tantos padres y madres de gemelos. «No le abrían la puerta, y el conductor le dijo que la ordenanza no permite subir con carritos de gemelos. De la impotencia se quedó llorando en la parada. El conductor consultó al inspector, y oyó que le decía que había sitio, pero que las normas son las normas y que a él tampoco le gustaba ponerse el cinturón y tenía que llevarlo por obligación», relata Iván, que denunció la situación a la Asociación de Vecinos Joven Futura. La entidad lo considera discriminatorio y ha pedido, con el apoyo de la Federación de Asociaciones de Vecinos del Municipio, que el artículo sea revisado porque es ofensivo y no desincentiva el uso del transporte.

Chencho Mateos, portavoz de la Asociación de Vecinos Joven Futura, cree que se priva del derecho al transporte público a los gemelos. La estrambótica situación no se da, en cambio, en el transporte interurbano, donde se permite viajar como máximo a dos carritos de bebés para no entorpecer la entrada y salida de viajeros y por motivos de seguridad.

Fuentes de la Concejalía de Fomento respondieron a 'La Verdad' que la ordenanza municipal da cumplimiento a una normativa europea (anexo 8 del Reglamento 107 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas) sobre acomodo y accesibilidad para pasajeros con movilidad reducida, y dice que las silletas para niños «se colocarán en la plataforma central, en el lugar habilitado para sillas de ruedas, en posición longitudinal de manera que el niño quede sentado en sentido contrario a la marcha del autobús». Las dimensiones de esos carritos dobles sobrepasan el espacio habilitado en los 'Rayos' para tal fin, dificultan el acceso y merman la seguridad del resto de viajeros, según Fomento. Si se colocaran en la parte trasera, este tipo de carritos imposibilitarían el descenso de pasajeros por la puerta, reiteran las mismas fuentes.

Iván y Mónica denuncian que la normativa municipal es discriminatoria, y buscan apoyos para modificarla

PSOE, Ciudadanos y Cambiemos Murcia, según Mateos, y la Asociación de Familias Numerosas de la Región (Fanumur), apoyan un cambio en la redacción de la ordenanza.