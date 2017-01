El paso inferior en Tiñosa costaría el doble que el puente y trastocaría el plan del AVE

El departamento de Ingeniería Civil del Ayuntamiento ha elaborado un informe preliminar para valorar la posibilidad de un paso inferior a la altura de las vías del ferrocarril en Camino de Tiñosa (Los Dolores), como aprobó la oposición en el Pleno de octubre recogiendo el sentir de los vecinos. Construir esa infraestructura no sería la mejor solución, según Pablo Marín Noriega, ingeniero de Caminos del Ayuntamiento, por las «muchas interferencias» que provocaría, empezando por la más evidente, la modificación de plazos del programa de ejecución de los trabajos para la llegada de la alta velocidad a la ciudad, «no pudiendo efectuar las obras de la vía hasta que no hubiesen finalizado las del paso inferior». Un puente, razona el técnico municipal, sí permite simultanear la construcción del mismo con la adecuación de la vía.

Además, para construir un paso subterráneo, según la normativa de profundidades y pendientes máximas, se necesitaría una rampa de aproximadamente 150 metros de longitud a ambos lados. La ejecución de una rampa en la zona norte, según se especifica en el estudio, impediría el acceso directo que disponen actualmente seis viviendas del Camino de Tiñosa, «imposibilitando el acceso rodado en algunos casos y dificultando el acceso peatonal en otros». Por otro lado, el corte de comunicación con los carriles de huerta que actualmente conectan con Camino de Tiñosa -en el informe se citan el carril Casica de Juan de Llor, Campoy y Torre Leales-, perjudicaría el acceso con vehículos a alrededor de 40 casas y naves industriales, que tendrían que realizar su acceso por los carriles Plácido y Enera, y otros, «alargando los recorridos que realizan actualmente y aumentando los tiempos de desplazamiento».

Otra afección de un paso inferior, como por ejemplo un túnel, sería la interrupción de la infraestructura de riego existente en la zona por posibles alteraciones en el azarbe de Sierpe y en la acequia de Alguazas. «Esto se podría resolver mediante la ejecución de un sifón con los inconvenientes que suponen respecto a problemas en el mantenimiento de esta infraestructura, como posibles olores. Cabe también la posibilidad de desviarla en planta, siempre que las cotas lo permitiesen, afectando a viviendas y caminos existentes».

Tendría costes extras por el mantenimiento y afecciones en accesos a viviendas y acequias

Una cuarta afección negativa que cita el informe del ingeniero Pablo Marín son las redes de saneamiento y abastecimiento, cuya reposición es reciente, y sugiere que se estudie de nuevo las cotas para determinar la viabilidad de los nuevos desvíos.

Al sur de las vías del ferrocarril en el Camino de Tiñosa, las afecciones de un hipotético paso subterráneo no serían muy diferentes de las del puente ahora en construcción. En lo que sí influiría sería en el desvío de redes de abastecimiento, saneamiento y riego urbano, por el aumento de las cargas de tráfico. Por eso se propone realizar estudios para no comprometer la explotación y mantenimientos posteriores, pues al aumentar la profundidad de la conducción se afectaría a la pendiente de la misma, pudiendo condicionar la cota a la entrada de la EDAR, dificultando su ejecución y los trabajos de mantenimiento. Otra cuestión que se plantea es que dada la cercanía de las viviendas a los muros de contención de las rampas, no se descartan «afecciones a las estructuras de las edificaciones durante el proceso de construcción, como pueden ser agrietamiento en las fachadas, desconchados u otro tipo de patología» en las viviendas existentes, ya sea por la excavación a cielo abierto, ya sea mediante ejecución de muros pantallas.

El coste estimado de un paso inferior en Camino de Tiñosa, según la valoración preliminar del departamento de Ingeniería Civil teniendo en cuenta los estudios en Senda de los Garres, sería de 2,7 millones de euros, frente a los 1,3 millones que cuesta el puente. Además, el técnico Pablo Marín añade que cambiar una obra por otra conllevaría costes de mantenimiento adicionales a los requeridos por un paso superior, especialmente en lo referente al coste eléctrico del bombeo, al coste eléctrico de ventilación, y al de mantenimiento de los posibles asentamientos diferenciales que se pudieran dar entre la losa del paso inferior y las rampas de acceso al mismo, debido a la diferente tipología de cimentación.

Interferencias en el colector

El técnico municipal incide en que todos esos costes «presumiblemente tendrían que ser sufragados por el Ayuntamiento, puesto que aunque actualmente la titularidad de la vía corresponde a la Comunidad Autónoma, esto podría suponer modificaciones en cuanto a las atribuciones competenciales de las mismas, asumiendo el Ayuntamiento costes que anteriormente no debía afrontar».

Por último, en lo que respecta a factores de oportunidad, el informe menciona que el hecho de no poder simultanear las obras del paso inferior con la adecuación de las vías tiene también repercusiones en las obras del colector del AVE, ya que habría que hacerlo con anterioridad al paso inferior, modificando más con ello la programación de obras.