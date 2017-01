«Es un error si no me contratas»

Estar al día en el manejo de las herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías es fundamental para cualquier joven que quiera acceder al mercado laboral. Lo mismo que para los chicos y chicas que sufren alguna discapacidad psíquica. Por este motivo, la Fundación Vodafone España y Fundown ya llevan tres ediciones desarrollando el proyecto 'Yo me prep@ro'. Ayer, en el salón de actos del edificio Moneo del Ayuntamiento, «que es vuestra casa», como se encargó de transmitirles la concejal de Derechos Sociales, Conchita Ruiz, fueron entregados los diplomas a los 32 usuarios de Fundown que, a lo largo de 2016, han adquirido las competencias necesarias para poder desempeñar un puesto de trabajo con la normalidad y eficacia de cualquier empleado.

Muy emotivo fue el caso que relató Francisco Javier Pérez Nicolás, Javi para sus familiares y amigos. Él, después de un periodo de formación, ha conseguido un puesto de trabajo en la empresa Merkal Zapatos, en el centro comercial Nueva Condomina. Ana Rabadán Cánovas, que como responsable de la selección de personal, fue la encargada de hacerle la entrevista de trabajo, aseguró que «a los dos minutos supe que sería él quien ocuparía el puesto». Destacó de Javi «su exquisita educación, algo que se precisa para hacer ventas, así como su buen humor, que transmite al equipo». También sus inmensas ganas de trabajar, «pues no se conforma con lo que se le encarga». Y también resaltó otra virtud: «Cuando no sabe hacer algo, pide ayuda a sus compañeros». Javi, por su parte, explicó que como alumno del proyecto 'Yo me prep@ro' tuvo que familiarizarse con la PDA, gracias a la cual «leyendo los códigos de barras, podemos comprobar cuando recibimos un pedido que la mercancía es la correcta y ver cuál es el 'stock' para ofrecer buena atención al cliente».

Javi, muy emocionado, dio las gracias a Fundown y a la fundación Vodafone España, gracias a las cuales ha adquirido los conocimientos precisos en nuevas tecnologías que ahora le permiten disfrutar de un contrato laboral de carácter indefinido.

El 30% de los discapacitados del curso 'Yo me prep@ro' consiguieron un empleo

Otro momento emotivo fue la proyección de un vídeo, con música de Modestia aparte, y con el estribillo «es un error si no me contratas», cuyas imágenes hablan por sí solas de la ilusión con la que se preparan personas con síndrome de Down para acceder al mercado laboral.

Por su parte, la Fundación Vodafone, experta en nuevas tecnologías, ha puesto su grano de arena en este proyecto enseñando a los jóvenes desde cómo se utiliza un teléfono móvil, un ordenador o una PDA.

42 contratos en tres años

Pedro Martínez, director del programa 'Yo me prep@ro' y de Fundown en Murcia, explicó que el programa se ha desarrollado a nivel nacional. Han participado 240 jóvenes. El 30%, es decir 70, han conseguido empleo. En Murcia se han firmado 42 contratos con empresas en tres años, y cuatro jóvenes trabajan a través de Ferroser en Inacua y en servicios de limpieza municipales.