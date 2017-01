El temporal de lluvia y frío pasa factura a las tiendas del centro durante las rebajas

La lluvia, la nieve y el frío han sido este año los peores enemigos para la campaña de rebajas. Si alguien pensaba que las bajas temperaturas iban a desatar una estampida en dirección a las tiendas en busca de abrigos, chaquetones y plumíferos, estaba muy equivocado. Ni siquiera se ha notado un incremento considerable en la demanda de bufandas, guantes, gorros y paraguas. En definitiva, el gozo del pequeño comercio está en un pozo. Y es que los días de frío y lluvia lo único que han conseguido es que más gente se quede en casa y que las tiendas del centro de Murcia se vean casi desiertas. El día de la gran nevada, el 18 de enero, las plazas y jardines sí se llenaron de ciudadanos, pero para tomar fotos. No, desde luego, para ir de compras. Y así lo corroboran a 'La Verdad' muchos pequeños comerciantes consultados.

Sergio Moya, de la zapatería Elda Shoes, en la calle Santa Teresa, asegura que «con la ola de frío la gente no sale a la calle. Tuvimos un inicio de rebajas relativamente bueno, sin excesiva alegría, pero creíamos que este año iban a ser mejores que el año pasado y no ha sido así». Sergio asegura que «en Murcia, cuando llueve, la gente se queda en casa o se va a comer unas migas». Confía en que continúe el frío en febrero porque «sería bueno para vender botas y otros artículos de invierno».

En Guess, en la Gran Vía, indican que «hemos vendido más 'plumas' que otros años porque están de moda y han sido tendencia, pero el frío no ha beneficiado para nada a la hora de que entre más gente a comprar».

En Trapería y Platería están preparando ya algo para atraer ventas por San Valentín



En El Corte Inglés, «las rebajas están siendo mejores que las del año pasado»

En la calle Sociedad, Mari Carmen, de la boutique 'Francisco Robles', afirma que «las rebajas están yendo ido igual o peor que el año pasado. Por salir a ver la nieve no han venido a comprar más».

En 'Trucco', en Platería, lo tienen clarísimo: «Peor». Teresa dice que «la gente no está acostumbrada a este frío y se queda en su casa. Si ha salido ha sido para hacerse la foto de la nieve, pero las ventas están paradas totalmente». Espera y desea que «este fin de semana sea bueno para vender la ropa de abrigo».

En Parfois, también en la calle Platería, donde venden complementos como guantes, bufandas, pañuelos y paraguas, María corrobora que «el mal tiempo ha influido para mal. Ese tipo de artículos los vendimos para Navidad, pero en los días de frío de enero la gente no sale a la calle».

Antonio, de Carrusel, en la calle Trapería, confirma que «con el mal tiempo ha salido muy poco la gente. En Murcia se le tiene mucho miedo al agua ». Menos mal que, al menos en su caso, la ropa de abrigo se vendió en Navidad «porque empezó a hacer frío. Ahora ya estamos con la colección de la nueva temporada».

Hay, claro, algunas excepciones. Sobre todo en establecimientos especializados en ropa de cama, camisones y pijamas. Es el caso de 'Tramas', en la Gran Vía, donde las sábanas de franela y las mantas para el sofá han volado. También las batas y pijamas de coralina, que calientan bien el cuerpo. Y han agotado las existencias de relleno nórdico. Patricia asegura que «hemos vendido el triple que el invierno pasado en las mismas fechas. Por lo menos vamos a sacar 5.000 euros más de caja este año que en enero de 2016».

Desde las asociaciones de comerciantes, la apreciación no difiere en nada de la recabada a pie de calle. Marisa Cano, presidenta de la Asociación de Comerciantes de Platería y Trapería, lo tiene claro: «El frío nos ha afectado para mal. Primero con las lluvias de diciembre, antes de Navidad, y luego con la nieve y el frío del pasado enero. En un mes en que te llueva tanto y, además, cae nieve, eso no es normal. Y no sale nadie a la calle. Esperemos que en febrero salga el sol. Nosotros ya estamos organizando algo para el día de los enamorados». Marisa Cano recuerda que «los primeros días de rebajas, justo después de Reyes, sí hubo mucho ambiente de rebajas, pero después con el frío y la humedad enorme..., no estamos acostumbrados a salir a la calle».

Begoña Dávalos, presidenta de la Asociación de Comerciantes Murcia Centro, confirma que «estas rebajas no han sido las mejores. Han estado más flojicas, quizá porque se consumió más en Navidad ya que comenzaron los descuentos. Y luego, cuando empezó el frío, «para nada ha beneficiado porque la gente se acobarda y se queda en casa». Begoña confía en que «en el remate final del mes de febrero se venda algo más».

José Oñate, de la Asociación de Comerciantes del Carmen, considera que «de entrada, ya las rebajas de ahora no son como las de antes porque no tienen unas fechas concretas y hay descuentos todo el año». Confirma que el día de la nieve «algunos comercios cerraron antes en el barrio, como yo mismo», y añade que «durante los días de más frío y lluvia no se veía ni al 'tato' por la calle».

A ver la nieve en el Altiplano

Juan Antonio García, de la Asociación de Comerciantes Carmelitanos, cree que «al principio de las rebajas se vio un poco más de alegría, algo más de recuperación, pero el frío y la nieve bloquearon a la gente. Ha habido un parón por la climatología adversa».

No obstante, apunta que «lo que no se haya vendido en textil y mobiliario se ha ido a lo gastronómico y a la restauración, porque la gente se iba al Altiplano o al Noroeste a ver la nieve y a comer en algún sitio calentico. Pero aquí, en Murcia, si llueve nos escondemos».

El Corte Inglés, situado en el centro de Murcia, ha sido una excepción en cuanto a movimiento y ventas, ya que si comparte con el pequeño comercio la céntrica ubicación, no es menos cierto que sus características de gran almacén le otorgan ventaja. Climatizado y con una variada oferta lo hacen idóneo para pasar, si no el día, como en los centros comerciales de la zona norte, sí al menos un par de horas o un buen rato. Según Santiago Sánchez, director regional de Comunicación y Relaciones Institucionales, «las rebajas que comenzaron el 7 de enero y finalizarán el 28 de febrero están siendo mejores que las del año pasado». Es cierto que el día de la nieve y los de lluvia hubo una menor afluencia de público, «pero se compensó los días posteriores».

En El Corte Inglés, el día de más afluencia de público es normalmente el sábado y, además, este año el primer día de rebajas fue especialmente bueno porque cayó en sábado, asegura. El próximo domingo de apertura será el 12 de febrero, como establece la Dirección General de Comercio y durante ese mes, El Corte Inglés cree que se mantendrá la misma tendencia que durante el mes de enero.

De momento, carteles como 'Todo a mitad de precio', 'Segundas rebajas' o, incluso, 'Últimas rebajas' sirven como reclamo en los escaparates del pequeño comercio y de los grandes almacenes para atraer la atención del cliente. Nunca se sabe. Si el frío se alarga, todavía pueden tener salida muchas prendas.