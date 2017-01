Los centros comerciales aúnan moda, ocio y restauración y han tenido un 20% más de ventas

Los centros comerciales de la zona norte representan la otra cara de la moneda. Allí no les ha influido el mal tiempo porque son edificios cerrados o semicerrados donde la gente va normalmente en familia, y no solo de compras, sino a disfrutar de un rato de ocio e incluso a pasar el día.

En el centro comercial de Nueva Condomina, según explica Claudia Martínez, responsable de Marketing y Comunicación, «esperábamos un 15% más de ventas, pero hemos crecido un 20%. Ha ido muy bien. De hecho, el primer día de rebajas (7 de enero) tuvimos el máximo histórico desde que abrió debido a la afluencia de gente». La portavoz destaca que «el mal tiempo no nos ha influido para mal. Al contrario. Los niños no tenían colegio y, de hecho, ha venido más gente». En este centro comercial, el día de más actividad es el sábado «porque la gente no trabaja y viene a pasar el día. Aquí encuentran ocio, tiendas con descuento, restaurantes y hasta la pista de hielo durante el mes de enero para disfrutarla».

Carlos Pena, director gerente del centro comercial Thader, indica que las dos primeras semanas después de Reyes el crecimiento de clientes se incrementó en torno al 8%. Las ventas han ido bien en las secciones de moda, moda deportiva y complementos porque con el problema del frío se ha hecho el cambio de ropa y eran prendas que, además, tenían los descuentos más interesantes durante las rebajas». Respecto a los días de más frío, asegura que «han influido dos cuestiones: los grandes operadores de moda seguían con ofertas interesantes y la gente aprovechaba para comprar y disfrutar además de una oferta de ocio, cine, bolera y realidad virtual en sitio cobijado».