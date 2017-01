567 kilómetros de tuberías tienen amianto

En el Pleno más corto de lo que va de mandato -13 mociones frente a otras sesiones en las que se han llegado a debatir más de 40- se hizo ayer público un dato que puede resultar escalofriante, pese a la llamada a la prudencia que hizo el equipo de Gobierno del PP. El 26% de la red de tuberías de abastecimiento de agua para consumo humano contienen amianto y derivados: 567 kilómetros en todo el término municipal, en el que, según datos de Aguas de Murcia, hay 2.187 kilómetros de conducciones. No es para alarmarse, según el concejal de Fomento, Roque Ortiz, porque la ingesta de estas partículas no es tan nociva como la inhalación, pero desde luego tampoco es un dato tranquilizador, como le rebatió el portavoz de Cambiemos. Nacho Tornel defendió la moción aprobada por unanimidad de los cinco grupos para que se ponga en marcha un plan de eliminación que establezca un horizonte de actuación.

Ortiz recordó en el Pleno que desde 1989 no se instalan estos materiales con asbesto. De hecho, España los prohibió en diciembre de 2001, adelantándose al plazo máximo de 2005 previsto por la Unión Europea. E insistió en que Emuasa ya dispone de una partida anual destinada a la sustitución, si bien la valoración de los técnicos de la empresa de aguas es que para eliminar los 567 kilómetros en cuestión se necesitarían 414 millones de euros, una cantidad superior a todo el presupuesto municipal anual (406 millones de euros).

Ortiz incidió en que el Real Decreto aprobado por el Gobierno que establece las medidas de seguridad no obliga a sustituir las redes. «No hay ningún problema de salud pública, porque solo se habla de riesgos sanitarios en caso de inhalación, no por la ingesta de esas fibras. El problema radica en la manipulación del material, no en el agua que corre por esas infraestructuras», recalcó Ortiz, citando campañas de control de aguas en diferentes países de la UE demostrando la ausencia de contaminación o en niveles muy bajos por el fibrocemento. «Aún así, como no puede ser de otra manera, no nos parece improcedente instar a Aguas de Murcia a que se hagan nuevas actuaciones, además de las ya incluidas en el Plan de Inversiones bianual».

Renovación «ordenada»

Recientemente hubo un incidente en Rincón de Beniscornia, según citó el responsable del área de Fomento, «y el pedáneo [Juan José Cano] vino con muy educadas palabras para exponernos la situación, y hemos instado a que se actúa a corto, medio o largo plazo para que se resuelva». El concejal socialista Enrique Ayuso anotó que esa rotura de la red en Rincón de Beniscornia despertó el interés de los grupos políticos por esta cuestión, y reconoció que ya se informó a los consejeros de Aguas de Murcia al respecto. Según los estudios científicos actuales, el amianto no pasa al agua, por lo que no hay riesgo para la población. No obstante, Aguas de Murcia tiene previsto sustituir paulatinamente la red antigua, y Ayuso pidió que esto se haga de modo «ordenado e inteligente».

El proponente de la iniciativa, Nacho Tornel, añadió que gracias a la aprobación de esta moción se pondrá en marcha un informe sobre la situación de esas conducciones, así como de aquellas otras infraestructuras públicas de competencia municipal en materia de agua que puedan contener amianto o derivados.

«Aquí el agua es muy dura»

Mario Gómez Figal, concejal portavoz de Ciudadanos e ingeniero técnico industrial de profesión, recordó que existe una ley de manipulación de amianto, y dijo que por rozamiento del agua puede darse la posibilidad de desprendimientos de partículas, «pero no es el caso de Murcia, porque el agua de aquí es muy dura, tiene mucha cal, y se originan unas partículas de cal que al final cubren todo el interior de las tuberías. No hay ningún peligro, salvo cuando se manipula, y las empresas, porque así se lo obliga la ley cuando hay una avería, deben eliminar el tramo afectado para evitar la manipulación, que es muy costosa». C's está de acuerdo con que la empresa Emuasa disponga de ese plan de inversiones «progresivas».

Luis Bermejo, edil de Ahora Murcia, sugirió que el porcentaje de inversiones que destina Emuasa a la retirada de estas tuberías de amianto es insignificante, en relación con el resto de inversiones anuales, por lo que a este ritmo, si hay que destinar 414 millones para completar la red, cree que, por lo menos, se tardará «20 años» en la renovación. En este sentido, expresó sus dudas de que con los recursos actuales pueda materializarse algún día la inversión.

Tornel dijo que su moción no tenía ninguna intención apocalíptica, e insistió en que los datos reales alientan la necesidad de planificar este proceso con aportaciones adecuadas.