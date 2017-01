El suelo de la guardería de La Paz derribada será para «un equipamiento icónico»

El concejal de Urbanismo, Antonio Navarro, aportó ayer algunos detalles sobre las intenciones del Gobierno municipal para iniciar un proceso de rehabilitación del barrio de La Paz con una perspectiva pública, a diferencia del plan especial que promovieron los vecinos que apoyaron el proyecto del promotor José López Rejas. Navarro aclaró ayer que el Consistorio ha decidido construir una nueva escuela infantil pública junto a la actual, que se desplazó en 2007 de manera provisional a la avenida Juana Jugán (carretera de Puente Tocinos) porque era necesario acabar con esa situación de provisionalidad. El nuevo centro, más moderno, ha sido adjudicado esta semana a Tudmir, SL y Avances y Desarrollos de Obras, SL por 660.000 euros, 200.000 euros menos que el precio por el que salió la licitación. El solar de la antigua guardería, en la avenida Pablo VI, Navarro cree que podría destinarse a «un equipamiento icónico» para el barrio. «Es una opinión personal, pero hay que compatibilizar la necesidad de resolver un problema con planificar y tener una visión a medio y largo plazo, contando con la participación de los vecinos». Navarro dice tener claro que quiere «hacerlo bien en La Paz».

«No se avanzó en gestión»

«El Plan Especial que motivó la modificación 93 del Plan General está aprobado», recordó el edil Navarro, «a instancias de un gestor privado [de López Rejas], y esa parcela donde estaba la guardería es suelo residencial, ya que en ella se había pensado construir las primeras torres para el realojo de los vecinos. Eso está aprobado así, y hasta que no se modifique es así». Navarro indicó que recientemente se ha constituido una mesa de trabajo con asociaciones vecinales, colegios profesionales y grupos políticos. «Ya manifesté en su momento que La Paz no es solo un asunto urbanístico y social, porque va más allá. Es un barrio con unas características muy marcadas y aquel planteamiento financiero inicial está alejado absolutamente de la realidad del mercado, y no ha sido posible avanzar en la gestión urbanística». El Consistorio ha decidido, a la vista de que ese plan no se ha podido llevar a cabo, promover un nuevo plan especial, para el que será necesario revisar el anterior, o anular la modificación 93, como propugnan desde la oposición.

El Plan Especial calificó como suelo residencial la parcela original, donde iban las torres de realojo

El Consistorio va a iniciar unos informes sociales y técnicos sobre la realidad del barrio (número de personas que habitan, titularidad de las viviendas, condiciones en las que están, necesidades sociales), «una información necesaria para abordar los problemas con seriedad». El edil de Cambiemos Nacho Tornel se pregunta en qué situación quedan los vecinos que tienen contratos firmados con López Rejas, y pedirá una aclaración al grupo de trabajo. Tornel aboga por hacer la nueva escuela infantil en el solar original.