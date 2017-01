Ocho aparcabicis anunciados en 2013 van camino del lustro sin poder ser utilizados

La administración municipal se topa habitualmente con situaciones imprevisibles, y la gestión de las incidencias se convierte en una odisea burocrática más. En la resolución de estos contratiempos intervienen generalmente los Servicios Jurídicos, los de Contratación e Intervención General. Uno de esos entuertos rocambolescos es el que mantiene fuera de uso ocho aparcamientos cerrados para bicicleta ideados en 2014 por el diseñador Pedro Luis Alba, aunque fueron anunciados en septiembre de 2013 por el exconcejal de Tráfico Javier Iniesta. El proyecto técnico, realizado por Urbamusa, fue financiado con cargo al programa europeo Mobisec (Iniciativas de Movilidad para Comunidades Europeas Sostenibles) y el Consistorio desembolsó 83.000 euros, con cargo a una ayuda de Europa que no se ha logrado materializar.

El Gobierno local responsabiliza de la situación a la empresa encargada del montaje y construcción que estos equipamientos no hayan podido estrenarse, ya que no se habría ejecutado el proyecto como se presentó. Pero ha pasado un lustro desde que se instalaron y nadie los ha usado hasta la fecha para otra cosa que no sea para pintar garabatos antiartísticos. Pueden verse en el Campus de Espinardo de la UMU, Ronda Sur (Ciudad de la Justicia y Patiño), San Andrés, campus de la UCAM (final de línea de tranvía), Juan Carlos I (Espinardo), Juan de Borbón (Churra y plaza de la Bandera Paracaidista).

Como si no tuvieran dueño

El Ayuntamiento destinó 83.000 euros para este proyecto del exedil Iniesta, subvencionado por la UE

Los cajones para bicis de jardines tienen del 20% al 100% de ocupación, y en tres hay lista de espera

El concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, Antonio Navarro, que ostenta desde hace apenas unas semanas las competencias de la Oficina de la Bicicleta, aseguró ayer a 'La Verdad' que para este ejercicio 2017 está previsto que el problema se solucione. Según su versión, la empresa no terminó la obra, motivo por el cual se le ha rescindido el contrato. El Consistorio destinará una partida para dotarlo del mecanismo necesario para su funcionamiento. Estos contenedores metálicos, de 20 plazas cada uno -entre los ocho suman 160-, se encuentran en este momento en un estado de abandono inexplicable, con maleza y basura alrededor, y con las puertas abiertas, como si no tuvieran propietario. Los fanáticos del espray los utilizan para sus aventuras callejeras, y, de hecho, el proyecto original incluso contemplaba que la cubierta fuera utilizada como espacio creativo. Según el diseño de Alba, «la forma de la cubierta responde a la envolvente curva de las ruedas de una bicicleta, escalando sus dimensiones al doble». Mientras que el ángulo de inclinación del alzado viene motivado, según el artista, por la necesidad de conseguir un mayor espacio de paso para la bicicleta a la altura del manillar. Las dimensiones de estos aparcabicis cerrados cumplen los estándares recomendados por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía.

Lo cierto es que estos espacios inutilizados siguen siendo un símbolo aciago del «querer y no poder» del Ayuntamiento en su intento por hacer de Murcia un municipio propicio para el fomento del uso de la bicicleta. Condiciones no le faltan, ni tampoco usuarios. Pero sí infraestructuras adecuadas que se retrasan. Pero las cosas de palacio, como dice el refrán, van despacio, y la muestra es que algo que parece tan fácil como la apertura de unos aparcamientos ya construidos resulte problema mayor. En cualquier caso, Navarro reconoce que este año debe haber una solución, sin precisar el tiempo que se tardará.

La Oficina de la Bicicleta tiene ya en contratación pública la instalación de 1.000 nuevas horquillas de acero galvanizado para el estacionamiento de vehículos de dos ruedas, que supondrán en la práctica que se pueda disponer de 2.000 plazas nuevas, ya que cada una tiene dos puntos de amarre. El Ayuntamiento destinará a este proyecto 50.000 euros -precio de licitación-, y, una vez adjudicado, la empresa tendrá un plazo de 12 meses para proceder a la ejecución. Las ubicaciones se decidirán atendiendo a las peticiones recibidas en la Oficina Municipal de la Bicicleta y las que se registren (calle Azarbe del Papel, 22; en la página web www.oficinabicicletamurcia.info o en el teléfono 968 200 293). En estos elementos se deben candar las bicicletas en diferentes puntos y, además, de modo más seguro.

Además de horquillas -hay ya 2.736 plazas disponibles con esta modalidad-, hay otros modelos de aparcamientos cerrados. En concreto, hay otros ocho armatostes guardabicis en El Malecón, San Basilio y Avenida de los Pinos, con 100% de ocupación y lista de espera; en el Jardín Chino (100% de ocupación); Juan de Borbón (70%); Pintor Pedro Flores (80%); calle Sauce, en el Infante (20%); y Jardín de la Constitución (50%). Cada uno de ellos tiene 20 plazas, y funciona con registro. El aparcamiento inteligente habilitado en Gutiérrez Mellado tiene un 100% de ocupación.