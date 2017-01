José María Martínez y María Pina, Gran Pez y Doña Sardina

La Junta Directiva de la Agrupación Sardinera ha acordado designar a la periodista María Pina como Doña Sardina 2017. Así, también ha habido unanimidad a la hora de nombrar al empresario murciano, José María Martínez, Gran Pez. Ambos cargos han recibido el encargo de representar a los sardineros con agradecimiento y mucha ilusión.

La periodista María Pina es natural de Murcia y presenta cada tarde el programa ‘Murcia Conecta’ en la televisión autonómica. Ejerce la profesión desde hace más de una década y ha tenido la oportunidad de vivir las fiestas de Murcia desde dentro, contándolas a los murcianos a través de los medios de comunicación. "El Entierro de la Sardina es una fiesta que he vivido con intensidad como periodista. Formar ahora parte de ella me hace mucha ilusión. También es importante para mí entrar en la historia de las fiestas y tradiciones de mi ciudad".

Pina asegura que su afición por el Entierro viene desde su niñez, cuando disfrutaba de las fiestas con toda su familia. "No me he perdido un desfile del Entierro nunca y solíamos ver la quema desde el balcón de un familiar. Este año ver el desfile desde la tribuna va a ser increíble. Las fiestas sardineras solo me traen buenos recuerdos". Espera con impaciencia la lectura del Testamento pero confiesa que le haría mucha ilusión poder tirar balones desde una carroza, aunque sabe que eso no es posible.

José María Martínez ha interpretado su nombramiento como un premio al joven empresario y a todos los emprendedores murcianos. El Entierro también le trae recuerdos especiales, cuando recibía los juguetes siendo niño: "Recuerdo las sardinas de plástico que repartían hace años y cómo nos pasábamos los días después de las fiestas jugando con ellas". Solo tiene buenas palabras para la fiesta, de la que ya se ha informado y documentado para no perderse detalle. "Ahora veo que la fiesta va más allá de la solidaridad y generosidad que siempre he creído, desde fuera. Es una fiesta extraordinaria organizada por personas extraordinarias".

Confiesa que vivirá las fiestas con su familia, su mujer, sus hijos y sus hermanos, que además son sus socios en el Grupo Corporativo Caliche. Pero le tiene a su madre, de 81 años, un hueco reservado en primera fila porque "quiero que se sienta orgullosa de su hijo pequeño".

La Junta Directiva de la Agrupación Sardinera ha acordado también encargar la Pitocrónica al periodista Alberto Castillo, que la leerá el 24 de febrero en el Teatro Romea. Manuel Delgado será el pintor encargado de crear el cartel anunciador del Entierro y Alcantarilla será el municipio de llegada de la sardina.