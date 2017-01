Escenas hilarantes y crispación en la última reunión para decidir el futuro del Gaya

El cierre temporal del Museo Gaya es una opción más que factible, y así lo dan por hecho ya los miembros del Patronato de la Fundación Museo. En su última reunión, celebrada el lunes pasado, se vivieron escenas delirantes provocadas por las discrepancias entre los funcionarios presentes sobre el proceso a seguir para evitar precisamente que la ciudad se vea privado de este espacio emblemático.

Mientras que la directora de los servicios jurídicos, Ana María Vidal, ha ratificado en un informe la hoja de ruta del director del museo, Manuel Fernández-Delgado, proponiendo que el Patronato subrogue a la plantilla, el director de la Oficina de Gobierno Local y secretario del Patronato, Agustín Lázaro, advirtió de que se podría incurrir en un posible delito de prevaricación si no se completan los trámites previos, como la creación de la estructura de personal. Este trámite podría llevar unos tres meses, según fuentes consultadas, y se han iniciado ya las gestiones, aunque el martes acaba el contrato de los seis empleados actuales.

Informe de «un decorador»

El enconamiento entre los servicios jurídicos y el responsable de la Oficina de Gobierno Local llegó hasta tal punto que Lázaro, según los testigos presenciales consultados, dijo, en referencia a Fernández-Delgado, que el informe de «un decorador» no puede servir de base para tomar decisiones, a lo que el aludido respondió que no debía ir tan desencaminado cuando los servicios jurídicos lo avalan.

La viuda de Gaya, Isabel Verdejo, se encontraba entre los asistentes y, según las fuentes, está «anonadada» con la situación generada.

El Patronato tiene capacidad para contratar personal, pero no dispone de plantilla asociada. La solución de subrogar a los empleados es factible para que se mantenga abierto el museo. La situación de cesión ilegal es reconocida por el director del Gaya, pero la subrogación sería asumir una ilegalidad que se mantiene desde hace 20 años, aunque no hay ninguna sentencia que obligue a admitirlos porque no hay denuncias. En mayo, la edil socialista Begoña García Retegui denunció en el Patronato esta irregularidad con el personal y pidió agilizar estos trámites. Pero entre unos y otros, la casa sin barrer.