Talasur reformará los 'hoteles del infierno'

La empresa murciana Talasur Group, especializada en la ejecución integral de proyectos para hoteles, cadenas de moda y restauración y oficinas, se estrena en televisión el próximo martes, 24 de enero, en la cadena DMax, de la mano de Kike Sarasola, presidente de la cadena de hoteles Room Mate. Talasur se encargará de hacer realidad los sueños de los hoteleros en el programa 'Este hotel es un infierno', en el que la compañía murciana es la responsable de los bocetos y construcción de las nuevas estancias, y la encargada de seleccionar los materiales y construir el mobiliario para la ocasión. Los resultados se podrán ver en DMax a partir de la semana que viene; el programa tendrá una frecuencia semanal. No es la primera vez que Talasur y Sarasola colaboran, ya que el grupo que preside Salvador Bernal -con más de 20 años de experiencia, presencia en 60 países y 30.000 metros cuadrados de factorías propias en la Región de Murcia, donde tienen sede en Cartagena y 'showroom' en la calle Santa Teresa de Murcia- ha realizado las reformas de Room Mate Hotels en Ámsterdam, Barcelona, Madrid y Málaga, con su metodología 'All in one'. ::

Banco de Alimentos

Gala solidaria con el Coro del IES Beniaján

El Coro del IES Beniaján hizo bailar a los asistentes a la Gala Musical Benéfica para el Banco de Alimentos del Segura, que se celebró el jueves por la noche en el auditorio de la pedanía. Los alumnos recibieron numerosas felicitaciones en redes sociales por su labor social para sostener el proyecto.

Teatro en versión original

Englishcafe revoluciona el lunes el bar Zalacaín

Englishcafe Murcia ha organizado para el próximo lunes (21 horas) un evento literario de micro teatro amateur de entrada libre y totalmente gratuito dentro del ciclo 'Los lunes literarios', en el bar Zalacaín, coordinado por Alberto Caride. La empresa de servicios de inglés pone en escena con profesores y alumnos una obra en la lengua de Los Beatles. 'Pink Pink-Scenes from an Englishcafe' es una historia «sobre amor, albaricoques y piratas, sobre el despertar espiritual y el color rosa claro...». Y habrá una dramatización cómica de un texto escrito por un profesor, Tadzio Rayner. La lectura será en inglés, pero comprensible para públicos con nivel de comprensión medio. La obra será interpretada por el propio Tadzio con el alumnado, según Álvaro Pintado, responsable de atención a alumnos.