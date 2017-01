Rondando los 441.000 habitantes

La concejala Pelegrín, para variar (quizás por llevar dos décadas de concejala), no se entera. Muchas de esas supuestas "pedanías" que aumentan de población son auténticos barrios, como Santiago y Zaraiche (en donde tan sólo si cruzas Abenarabi entras en él), El Puntal (los edificios de Juan Carlos I a partir de Carrefour ya están dentro de su territorio), Los Dolores (la ciudad de la Justicia forma parte de sus terrenos), etc. Pero es que encima cuestionar que las pedanías que sí son auténticas pedanías no les falta servicios porque "tan mal no se debe vivir cuando las eligen para vivir", resulta demencial, porque la falta de servicios es clamorosa. Mismamente este fin de semana se han quedado sin Buhobus.