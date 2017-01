Coello insta al centro deportivo Inacua a readmitir a los 9 monitores

Una semana después de que la empresa Ferrovial Servicios decidiera de forma unilateral despedir a nueve de sus empleados en el centro deportivo Inacua como una de las medidas para ahorrar gastos al ver reducida su subvención municipal, el Ayuntamiento sigue haciéndole requerimientos para garantizar el correcto funcionamiento de la instalación de concesión municipal.

«Desde el servicio de Deportes -indicaba ayer el concejal Felipe Coello- deseamos que la situación vuelva al momento anterior, incluyendo la readmisión de los nueve trabajadores despedidos hasta que la empresa resuelva el contencioso que tiene abierto con el Ayuntamiento». Según Coello, la readmisión del personal es necesaria «para que la empresa cumpla el pliego de condiciones de la concesión y, además, el programa de actividades que presentó y se le aprobó para el presente curso 2016-17».

Más de un centenar de usuarios del centro deportivo se concentraron en la puerta del mismo el pasado martes para exigir la readmisión de los nueve despedidos lo que ha dado lugar, según sus quejas, a que se supriman clases, como las de 'spinning' de los martes y jueves y alguna de cardio. Además, expresaron sus quejas con el mantenimiento de las instalaciones, ya que, en la última semana, «están más sucias porque solo hay una persona que se ocupa de la limpieza». Los usuarios hicieron públicas imágenes con el suelo del vestuario mojado, pelusas en los pasillos y urinarios fuera de servicio.

Las quejas comenzaron la semana pasada, cuando alumnos de las actividades de piscina declararon a 'La Verdad' que el agua estaba «congelada» porque la empresa había bajado un par de grados la temperatura con el fin de ahorrar en la factura eléctrica y del gas.

El edil de Deportes, Felipe Coello, abrió un expediente el viernes pasado a la empresa por las medidas adoptadas y que está afectando al normal funcionamiento del centro y, sobre todo, provocando la insatisfacción y las quejas de los usuarios.

«Controles a diario»

El edil aseguró ayer a 'La Verdad' que «desde el servicio de Deportes estamos enviando a hacer controles prácticamente a diario, tanto de la limpieza como de la temperatura del agua y controlando los programas». Añade que «le requerí a la empresa un informe por escrito que hoy -por ayer- todavía no he recibido». Coello no ha ocultado su enfado por lo que considera un intento de chantaje a la Concejalía de Deportes al asegurar la empresa Ferrovial Servicios que se ha visto obligada a los recortes y a los despidos porque no recibe el dinero de subvención que le corresponde por parte del Ayuntamiento. Coello vuelve a insistir en que la obligación de la empresa es mantener los servicios y al personal que tenía hasta que se resuelva el contencioso.