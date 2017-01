La oposición reajustará el Presupuesto «marcando goles» al equipo de Ballesta

El Gobierno de Ballesta no quiere jugársela con los Presupuestos de 2017 -406,6 millones-, que todavía están en negociación pese a que ha comenzado el ejercicio. Si no hay contratiempos, para febrero, en un Pleno extraordinario, podrían aprobarse. Pero para llegar ahí queda un largo camino; la oposición quiere «marcar goles» en este proceso y reajustar partidas, como propugna José Ignacio Gras (PSOE), que insiste en introducir mecanismos para garantizar el cumplimiento de las inversiones en pedanías y destinar el 8% para el manejo de las juntas. El PP está obligado a ceder, ya que no tiene mayoría absoluta, y depende de PSOE o C's.

Los concejales del PP desgranaron ayer los detalles del anteproyecto en reuniones por la mañana y por la tarde con los representantes de los grupos de la Corporación, apoyándose en los jefes de servicio. La oposición insiste en «ir al detalle».

El portavoz de C's, Mario Gómez, calificó de «poco operativas» las reuniones porque apenas hay tiempo para obtener respuestas sobre partidas de inversiones concretas. No obstante, valoró la predisposición del PP a ofrecer información. En Cartagena la Comisión de Hacienda aprobó ayer el Presupuesto presentado por MC y PSOE gracias a la abstención de C's.