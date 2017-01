El Ayuntamiento admite, 12 años después, que el 'plan Rejas' para La Paz es inviable

Después de 12 años hablando del proyecto de reconstrucción del barrio de La Paz promovido por un amplio grupo de propietarios bajo la gestión del promotor José López Rejas, y a la vista de que esa iniciativa no ha fraguado por la imposibilidad de asegurar su financiación, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una mesa de trabajo para retomar la rehabilitación del polígono con otra perspectiva pensando en mejorar la calidad de vida de los 5.400 vecinos empadronados.

La primera reunión, celebrada ayer en la sede de Urbanismo en el edificio Abenarabi, contó con la participación de las tres asociaciones de vecinos y representantes de los cinco grupos políticos, colegios profesionales (Arquitectos, Arquitectos Técnicos, Economistas, Trabajo Social), y de las tres administraciones: Ayuntamiento, Comunidad Autónoma y Estado. Al termino de la sesión, el concejal de Urbanismo, Antonio Navarro, informó a 'La Verdad' de que en los próximos días se formará un grupo de trabajo técnico para coordinar la realización de un informe de evaluación del estado en que se encuentra cada uno de los edificios -hay 1.502 viviendas-, que se elaborará en colaboración con los colegios de Arquitectos y de Arquitectos Técnicos. La intención es que haya varios equipos, «porque si lo hace uno solo puede tardar al menos un año», advierte Antonio Luis Mármol, decano del Colegio de Arquitectos Técnicos y Aparejadores.

«En un mes o mes y medio podría estar listo con la colaboración de los profesionales de ambos colegios», calcula Mármol. Ese informe de cada edificio permitirá conocer el estado real (niveles de seguridad, situación estructural, accesibilidad y funcionalidad). Esa información formará parte de una base de datos que, junto a los análisis de la realidad urbana y social, deben ser claves para tomar decisiones. «Todo eso nos tiene que decir si hay que realizar actuaciones urgentes en caso de que haya edificios estructuralmente dañados, o si hubiera riesgo para las personas, y saber de qué forma nos moveremos».

Harán un informe sobre el estado de cada uno de los edificios para evaluar la situación urbanística y social y sus necesidades

Concurso y financiación

Los vecinos de La Paz representan el 1% de la población de la ciudad, y el 3% de la demanda social, apunta María José Peñalver, representante del Colegio de Arquitectos, que recuerda que ya se hizo una importante recopilación de datos para el Concurso de Ideas para la rehabilitación de 2006, cuyo primer premio fue para Javier Peña. Aunque aquel proyecto no llegó a ningún sitio porque los propietarios ya tramitaban otro de iniciativa privada. Finalmente no salió ninguno. Ahora urge un análisis, un diagnóstico y una propuesta, resume Peñalver: «Hay material que se le puede quitar el polvo, estudiar y utilizarlo». Jesús López, arquitecto del Ayuntamiento, va en esa misma línea y dice que hay que fijar los criterios que han de servir de base para el nuevo planeamiento, y reunir la información básica dispersa. «Lo primero es recopilarla y sistematizarla. Intuitivamente podemos tener una idea, pero hay que poner números encima de la mesa. Hablamos de información técnica y constructiva, de situación energética de los edificios, de un análisis social, urbano y del espacio dotacional y equipamientos, de espacios libres, movilidad, aparcamientos... Con todo hay que hacer una propuesta, no podemos hacer algo indocumentado», defiende López.

Bienvenida Meroño, presidenta de la Asociación de Propietarios que promovió el Plan Especial de Reforma Interior (PERI), aseguró que hace tiempo que las administraciones no dicen «ni mú» de La Paz, y se comprometió a trasladar a los vecinos los acuerdos que se adopten a partir de ahora. «Dicen que van a hacer un estudio del barrio, que lo veo muy bien, para saber el estado de los edificios. Eso no hace falta que lo hagan, los que vivimos dentro sabemos cómo están. En otras zonas no están los pisos igual: ni en Vistabella, ni en Los Rosales, ni por ahí. Los nuestros no tienen vuelta de hoja: eso es tirarlos y hacerlos nuevos».

«¿No saben ya cómo está?»

Meroño se extraña de que a estas alturas se preocupen por la situación social. «¿Es que no saben cómo está La Paz?», se pregunta, temiendo que los residentes puedan tirarse «otros 10 o 12 años» esperando. «Mi madre acaba de morir hace unos días, y pasó años esperando a que se hiciera algo. Y yo veo que me moriré y no se habrá hecho nada». Meroño defiende a sus vecinos: «No es la gente tan mala como la pintan, es la verdad».

El concejal de Urbanismo, Antonio Navarro, admite que uno de los puntos conflictivos será consensuar entre la Corporación el tipo de modelo de gestión de este proceso de rehabilitación (público, privado o mixto), y aclara que el equipo de gobierno de Ballesta apuesta por la iniciativa pública, si bien hay que estudiar todas las posibilidades y cómo financiarlas. ¿Qué pasa a partir de ahora con el Plan de López Rejas?

Navarro argumenta que será esta mesa de trabajo la que determine si debe ser modificado el PERI que promovieron los vecinos, bajo la gestión e impulso de López Rejas, y con diseño del arquitecto Ricardo Bofill, o bien volver a modificar el Plan General, como ya se hizo -modificación número 93- para el PERI de López Rejas. La edil de Ahora Murcia Ángeles Moreno Micol cree que solo con cambiar el PERI no basta, y cree que debe anularse la modificación citada «para ajustarse a la realidad económica y social, garantizando el éxito y la viabilidad de esta mejora en el barrio». El PSOE exige soluciones sin dilación para La Paz, una vez que el PP ha dado 'carpetazo' al proyecto de López Rejas, y paliar la galopante marginación y el elevado desempleo.