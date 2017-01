La descentralización es también una losa para los partidos, por mucho que la reivindiquen para los barrios y pedanías, y una de las lagunas detectadas es la dificultad que encuentran para designar a personas dispuestas a ocupar las vocalías. Hasta el PP está teniendo contratiempos en casos puntuales, como es el caso de Sucina, según reconoce a este diario el portavoz de la formación popular, Ginés Peñalver. En esta pedanía gobierna con mayoría absoluta José Mercader (PSOE), ya que obtuvo 7 vocales en 2015, frente a los dos del PP. El PP designó vocales en el proceso de constitución de la junta, pero solo el portavoz asiste a los Plenos; el segundo vocal hace meses que pidió ser sustituido. Peñalver asegura que no hay nadie para el puesto, algo insólito para el mismo concejal de Descentralización, José Guillén, que dijo haberse enterado por 'La Verdad' de esta situación. Tras comprobar lo que había sucedido, explicó que el segundo vocal sigue dado de alta, pero que a él no se lo habían comunicado, y mencionó que en breve se le encontrará un sustituto y será relevado.

La Concejalía de Descentralización indica que la mayoría de vocalías en las juntas de barrios y pedanías se han cubierto desde las elecciones de mayo de 2015, si bien tanto PSOE y Ciudadanos reconocen que no han podido encontrar todavía a personas que representen a sus siglas en varias de ellas. El PSOE tiene seis vocales pendientes de nombrar desde las elecciones en Jerónimo y Avileses (2), Cañadas de San Pedro (2) y Barqueros (2), mientras que a Ciudadanos le ocurre lo mismo en Santo Ángel (1) y Cobatillas (1). El concejal socialista Enrique Ayuso admite que no es fácil cubrir el 100% de las vocalías, sobre todo en pedanías del Campo de Murcia donde hay una mayoría absoluta del PP. En las tres juntas donde el PSOE tiene representación pero no ha podido cubrirla por carecer de representantes se da la circunstancia de que el PP gobierna con mayoría absoluta.

Ayuso alega que si las juntas tuvieran más capacidad de influir sobre la población quizás sería más fácil encontrar a simpatizantes dispuestos a dedicar su tiempo a estas tareas. «Hay que tener en cuenta que no son puestos remunerados», y solo el presidente de cada junta cobra una indemnización de 550 euros para cubrir gastos elementales. Todos deben asistir a los plenos -la periodicidad varía- y tienen que atender a vecinos. «Motivos personales y laborales» son los habituales en las renuncias al cargo.

El coordinador de los vocales por parte de Ciudadanos, Antonio Albaladejo, confirmó que también tienen que sustituir a un vocal nombrado en Sangonera la Seca. Pero indica que el resto de juntas están funcionando perfectamente. Hay 585 vocales de los cinco partidos, de los que 577 están nombrados. En total, 292 del PP, 153 del PSOE, 76 de Ciudadanos, 35 de Cambiemos Murcia y 29 de Ahora Murcia. Además, hay 18 vocales de asociaciones de vecinos con derecho a voz pero no a voto.