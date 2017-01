Prohibido morirse en Sangonera

Más que morirse, que eso a todos llega, el auténtico problema en la pedanía de Sangonera la Verde pronto será encontrar un lugar donde descansar en paz. Porque desde hace ya muchos años tras las tapias del histórico cementerio apenas cabe una fosa. De hecho, ni la recuperación de antiguos espacios sin utilizar ni la 'invasión' de la plaza del camposanto han aliviado la carencia de terrenos donde realizar enterramientos. Y eso a pesar de que los solares que rodean esta infraestructura fueron en su día declarados por el plan urbano como equipamientos, precisamente, para ampliar el cementerio.

La pedanía cuenta en la actualidad, según los datos del Instituto Nacional de Estadística del año 2015, con un total de 11.067 habitantes. «Si ocurriera una desgracia, habría que correr», advierte José Campoy, vecino de Sangonera, quien añade que «ya advierten algunos de que tendrán que enterrarnos en otras pedanías». Fuentes de la Diócesis confirmaron ayer que «ya, prácticamente, no quedan fosas».

La situación del cementerio, que depende de la Diócesis de Cartagena, resulta insostenible. «Pero eso no es algo nuevo», denuncia María Martínez, residente en la zona. No le falta razón. Desde hace cuando menos quince años, este lugar adolece de terrenos para seguir aumentando los enterramientos. De hecho, la única plaza donde se realizaban las tradicionales misas el día de los Santos y el de los Difuntos, ya casi ha desaparecido para destinarla a nuevas fosas. Y tampoco queda una tapia libre donde levantar nuevos nichos que, por otro lado, tampoco son muy demandados por las familias de la pedanía. «Menos mal, pues no quedan tantos», bromea otro vecino.

Desde hace quince años

La polémica ampliación del cementerio ya fue abordada en su día por el anterior párroco, José Alberto Cánovas, quien intentó que los propietarios de los terrenos adyacentes adelantaran la cesión para realizar la ampliación. En aquel momento, los dueños, responsables de una promotora, solo pidieron concurrir al concurso que adjudicara las futuras obras en el camposanto. Pero hasta la fecha, como ayer advirtió a 'La Verdad' un portavoz de la empresa, «no hemos recibido respuesta alguna. Y estamos a disposición tanto del Consistorio como de la Diócesis para lo que necesiten. Eso lo saben de sobra».

El problema no es nuevo. La cuestión fue comunicada en su día a través de un escrito al anterior alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, quien tampoco dispuso los medios necesarios para solucionar el problema. E incluso en el Obispado de Cartagena se mantuvieron varias reuniones con los propietarios para alcanzar un acuerdo que, al final, nunca se concretó.

Pero los parroquianos siguieron muriendo. A tal extremo llegó la situación hace ahora cinco años que hasta se propuso en vano la ampliación del camposanto añadiendo otros terrenos colindantes, en este caso propiedad de Profusa.

Otras fuentes de la parroquia señalan que el problema «se está gestionando para, en el menor plazo posible, alcanzar una solución. Pero es cierto que necesitamos abordar una ampliación, aunque ahora hemos aprobado la construcción de algunas fosas más que alivien, de momento, la carencia».