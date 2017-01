No Más Ruido critica que no se cumpla a rajatabla la ordenanza de las terrazas

La asociación No Más Ruido ha lamentado la laxitud con la que el Gobierno local está afrontando la reordenación de las terrazas en el centro de la ciudad tras anunciar la Concejalía de Calidad Urbana que está trabajando con Hostemur para que los establecimientos con mesas y sillas autorizadas en la vía pública cumplan un código de buenas prácticas mientras no se revise la normativa municipal. «Eso es una estupidez jurídicamente hablando. Una ordenanza ha de cumplirse por su propia letra, sin que sea necesario un código de buenas prácticas. El problema está en que la ordenanza se redactó para permitir que los hosteleros instalasen sus terrazas como les diera la gana, sin fijar ni concretar ningún límite, y la mala práctica que se ha seguido es la de autorizar todo lo que pedían y, por si eso no era suficiente o no podía ser, pues 'haz lo que te dé la gana que yo haré la vista gorda'», critica Pedro Pérez Piernas, presidente del colectivo, en un escrito a los socios. Para No Más Ruido lo inverosímil es que la Concejalía lleve «seis meses» de reuniones con Hostemur para «recordarles» que debe cumplir la normativa.

Pérez Piernas se refiere igualmente a la «batida» municipal del 30 de diciembre y a la imposición de sanciones a los hosteleros, y dice que no fue así. «Pese a que los propios hosteleros reconocían la formulación de denuncias por el Servicio de Vía Pública, ahora, por el arte del señor concejal se ha convertido en «una inspección informativa por los distintos locales para recordar los aspectos incluidos en las normativas»; es decir, las denuncias al cajón y a seguir incumpliendo», manifiesta.

Insonorización de los locales

En unos días se publicará en el BORM la nueva ley que elimina el límite de 85 decibelios en discotecas

El Gobierno local insistió ayer en que está trabajando con los hosteleros para que se respete el espacio público, y que se cumplan las ordenanzas de ocupación de las calles y plazas, y también la normativa ambiental. En este sentido, el concejal de Urbanismo, Antonio Navarro, mantuvo ayer una reunión con la secretaria técnica de Hostemur, Laura Mateo, y con el representante de ocio nocturno de la Federación, Jesús Jiménez. Navarro les indicó que para primeros de febrero está previsto que se publique en el BORM la entrada en vigor de la Ley de Simplificación Administrativa por la que se derogó el límite de 85 decibelios para los establecimientos con música que establecía un decreto regional del año 98. La normativa municipal chocaba con este decreto, y a partir de la publicación en el BORM los establecimientos que lo deseen podrán solicitar informe a una ECA (entidad colaboradora en materia de Calidad Ambiental) para que certifique que el local está adaptado, pudiendo autorizarse un aumento de los decibelios en el interior de los locales si están perfectamente insonorizados. Los establecimientos deberán adaptar los aislamientos en fachadas, techo, suelo, puertas, ventanas y huecos de ventilación para cumplir con los parámetros, pudiendo emitir hasta 110 decibelios según ciertos casos, como permite la ley nacional. Todos deben tener ya limitador de sonidos.

«Nuestra intención es trabajar de la mano con el sector, de manera consensuada, permitiendo la convivencia entre la hostelería y el normal desarrollo de la vida diaria, sin causar molestias a los vecinos con el ruido», sostiene el edil Antonio Navarro.