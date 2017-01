Mariano Rojas y Atalayas exigen al Ayuntamiento más atractivos

Una docena de discotecas que pertenecen a la asociación de Empresarios por la Calidad de Ocio (ECO) solicitaron ayer al Gobierno municipal que el Ayuntamiento estudie la posibilidad de declarar zonas especiales de ocio los entornos de Atalayas y la avenida Mariano Rojas. El propósito es promocionar estos enclaves que ahora están descuidados y carecen de servicios adecuados, motivos por los que, según el presidente de ECO, Marco Martínez Alcázar, «hemos perdido empleos, clientes y atractivos».

Martínez asegura que «se ha diezmado el empleo en estas zonas», pasando de los 300 trabajadores en los momentos más boyantes al centenar que tienen hoy. Estos empresarios trasladaron ayer sus peticiones al concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Antonio Navarro, quien reconoce que «es posible mejorar servicios públicos» que el Ayuntamiento presta en Atalayas y Mariano Rojas, y que espera que en los próximos meses, mediante la coordinación de distintas áreas, puedan materializarse actuaciones tanto en limpieza y vía pública, y otras que dependan de su departamento.

Una de las reivindicaciones de los empresarios, según relató el presidente de ECO a 'La Verdad', es que la Administración municipal contemple la posibilidad de dotar de un estatus o consideración especial a estos entornos de ocio para potenciarlos porque apenas hay incidencias al no estar enclavados en suelos residenciales, sino en polos de uso terciario. La avenida Mariano Rojas está en una zona de servicios, y los núcleos de población próximos son El Ranero y el residencial Villa Carmen.

«Nos vinimos a las afueras de la ciudad cuando estas zonas fueron impulsadas por el Ayuntamiento en la época de Ginés Navarro como concejal de Urbanismo para no generar molestias en el centro. Y creemos que los servicios que estamos recibiendo son muy mejorables. Estamos perdiendo mercado, y lo estamos notando desde que hace tres años cambiaron los horarios y ampliaron las horas de cierre de las discotecas del centro». El presidente de ECO insiste en que Murcia podría dar ejemplo a nivel regional concediendo a estos lugares unas condiciones especiales, no ya en el ámbito tributario sino en mejores servicios, y cita, por ejemplo, la posibilidad de que puedan habilitar parte de las aceras y vías públicas como terrazas al aire libre, la creación de espacios adecuados para instalar caravanas donde ofrecer comida ('food trucks'), y reforzar el alumbrado público. «Murcia debería aportar por estos lugares de ocio porque no generan problemas vecinales y porque ya hay negocios instalados. De tener que irnos de aquí tenemos claro que nos iríamos todos al centro».

Marco Martínez confía en que la administración sea sensible a sus propuestas, que no consideran nada descabelladas. «Hablamos de cosas tan elementales como la disponibilidad de baños públicos, como en cualquier zona de ocio de Holanda, o de autorizarnos terrazas con veladores. Es que por no tener no hay ni luz en la calle si me apuras. Solo estamos hablando de alguna ventaja. Queremos seguir aquí, pero también que se acuerden de nosotros. Desde luego, si esto no mejora, no habrá más remedio que cerrar esto. Lo que necesitamos son atractivos».

El concejal de Urbanismo señaló ante la petición de estos empresarios que es posible mejorar las condiciones de estos entornos y se ha comprometido a buscar soluciones con una mayor coordinación entre las concejalías para dar respuesta a las demandas del sector. Navarro insiste en que las mejoras pueden ir encaminadas a dotar de mayores atractivos a estos polos de ocio, pero aclaró que no está contemplada la posibilidad de crear zonas de ocio con ventajas especiales. El centro de la ciudad, sin embargo, sí que tiene una decena de emplazamientos que se consideran dentro de los planes de especial protección acústica del Ayuntamiento, en los que se están realizando controles para evaluar la contaminación acústica y fijar posteriormente medidas acordes a cada situación. Navarro avanzó que «en febrero o marzo, tenemos que concretar la fecha», se volverá a reunir el Consejo del Ruido para presentar resultados.