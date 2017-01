El Consistorio promoverá el interés turístico de la 'fiesta de las pelotas'

Casi tres décadas dan para consolidar la 'fiesta de las pelotas' de Patiño como un acontecimiento de interés turístico regional. «Es un buen momento para empezar a pensar en algo así», indicó ayer a 'La Verdad' el alcalde de Murcia, José Ballesta, que acudió al XXIX Encuentro de Cuadrillas de Patiño Memorial Manuel Cárceles 'El Patiñero', junto a varios concejales de su equipo. Entre ellos, el edil de Cultura, Jesús Pacheco, y la concejal de Tráfico y Seguridad, Lola Sánchez, quien, como patiñera, ejerció un año más de anfitriona.

Coincidiendo con una fecha redonda, como será el año próximo la 30 edición, «el Ayuntamiento podría iniciar el expediente para conseguir la declaración de interés turístico regional», manifestó el primer edil. Ballesta destacó que esta tradicional fiesta «es un reflejo de la generosidad de las gentes de esta tierra, ya que los patiñeros y patiñeras ofrecen tanto a vecinos como a visitantes un manjar único de nuestra gastronomía, elaborado con cariño y maestría por las mujeres de esta pedanía». Respecto al encuentro de cuadrillas, señaló que «aquí se concentran los elementos mas característicos de la idiosincrasia de los murcianos: el trovo la repentización, el cante, las cuadrillas y la tradición oral de padres a hijos».

El presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, que acudió acompañado de la consejera de Cultura y portavoz del Ejecutivo, Noelia Arroyo, se mostró dispuesto a apoyar la declaración. «Creo que ese expediente no tiene dificultades, sino al contrario, aquí hay méritos más que sobrados para demostrar que esto puede ser reconocido, pero la iniciativa tiene que partir de alguien, ya sea del Ayuntamiento, de la propia asociación que lo organiza o de esta pedanía de Patiño, tan murciana. Nosotros lo apoyaremos y facilitaremos la declaración, igual que el año pasado retomamos el apoyo y colaboración con este certamen, a través de la asociación que lo organiza». Esta no es otra que la peña La Hijuela, cuyo presidente, Paco Navarro, reconoció que la declaración «vendría muy bien porque esto está cogiendo unos aires que se nos van de las manos. Ya viene mucha gente a vernos de otras provincias, como Almería, Albacete, Alicante y Málaga». Y no ocultó que han pasado años de dificultades económicas, que en las últimas ediciones tuvieron que cambiar los bocadillos de jamón por sobrasada debido a la falta de dinero.

El Tío Juan Rita, a sus 105 años, trovó y cantó, y recibió los más cálidos aplausos del público



Un total de 125 patiñeras elaboraron las pelotas y el chocolate que degustaron miles de personas

El presidente de la Federación de Peñas Huertanas, Juan Pablo Hernández, asegura que «esta fiesta necesita un revulsivo, un nuevo aire, viene mucha gente de fuera y debe ser declarada de interés turístico regional. La Federación promoverá o se sumará al expediente para que así sea». Antonio Avilés, expresidente de la Federación de Peñas, vecino de Santiago El Mayor, recordó que «mis fiestas y mis juegos de niño son de esta zona». Los portavoces y varios concejales de los grupos municipales PSOE y Ciudadanos tampoco faltaron a la cita.

Quien se llevó ayer los aplausos más fuertes fue el Tío Juan Rita que, con 105 años «y va para 106», no quiso perderse el evento y estuvo trovando y cantando.

Participaron las cuadrillas de Huércal-Overa, Isla Plana y Baranda, Campos de San Juan, Calar de la Santa, Sangonera la Verde y Los Cardosos, Aledo y la anfitriona, Patiño. Tras el recital de malagueñas, jotas, parrandas y aguilandos, miles de murcianos pudieron degustar las 100.000 pelotas elaboradas por 125 mujeres, distribuidas en 18 grupos. El caldo caliente y las 80 garrafas de vino ayudaron a combatir la fresca y ventosa mañana.