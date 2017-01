La Semana Santa se alargará hasta noviembre

Este año será muy especial para todos los cofrades y amantes de la Semana Santa. Y no solo porque se cumple el 70 aniversario de la creación del Cabildo de Cofradías, como recordó ayer su presidente, Ramón Sánchez-Parra, sino porque del 8 al 12 de noviembre Murcia va a celebrar el III Congreso Internacional de Cofradías y Hermandades, organizado por la Universidad Católica San Antonio (UCAM), el Cabildo y la Diócesis de Cartagena. Por este motivo, en la presentación oficial de los dos carteles anunciadores de estos eventos, celebrada ayer en el Real Casino de Murcia, el presidente del Cabildo, Ramón Sánchez-Parra, anunció que «este año la Semana Santa excederá de la Cuaresma y la Semana Santa para prolongarse hasta noviembre con el III Congreso Internacional de Cofradías y Hermandades».

Murcia, y su Semana Santa, declarada de Interés Turístico Internacional, van a sonar mucho en toda España y en todo el mundo porque todo el material promocional se va a presentar el próximo miércoles, 18 de enero, en la Feria de Turismo (Fitur) en Madrid. Y la tarjeta de visita serán los dos carteles anunciadores, así como un vídeo realizado por Joaquín Bernal Ganga, que ayer se proyectó en el Casino, en un salón de actos literalmente abarrotado de público.

Y es que representantes de otros colectivos festeros de Murcia, como la Federación de Peñas Huertanas, la Agrupación Sardinera y Moros y Cristianos quisieron acompañar a las cofradías murcianas en su puesta de largo para este 2017. La directora general de Bienes Culturales, María Comas; el presidente de la Croem, José María Albarracín; y el alcalde, José Ballesta, con varios de sus ediles, entre ellos Jesús Pacheco, concejal de Cultura, estuvieron presentes en el acto.

ASÍ LO VE Victoria Acosta Pacheco

Pregonera del Ángel «Es un honor y un orgullo pregonar la Semana Santa desde la visión de un niño de nuestra edad»

Andrés Marín, secretario del Cabildo de Cofradías, hizo de maestro de ceremonias y presentó a Muher (apócope de Francisca Muñoz y Manuel Herrera), autores del cartel del III Congreso Internacional de Cofradías y Hermandades, quienes han elegido la imagen de la Virgen de las Angustias «porque somos admiradores de Salzillo». En su obra han transmitido «la vitalidad, el color y la luz de la primavera murciana» junto a «la fuerza, la pasión y el dolor de la Virgen con su Hijo». Ambos se mostraron «agradecidos» de que se les haya confiado este trabajo «para dar a conocer la Región en todo el mundo».

La sensibilidad del maestro Fulgencio Saura Mira queda plasmada en el cartel de la Semana Santa de 2017, que reproduce la figura del Cristo del Rescate. «Lo he realizado con el corazón, por el amor que siento por Murcia y su Semana Santa», dijo emocionado el pintor. El alcalde, José Ballesta, apuntó que Saura Mira «es un hombre del Renacimiento», y aludió a sus múltiples facetas como escritor, antropólogo, jurista y humanista, además de pintor. También destacó que «su obra está llena de contenido, plena de significados, en la que el maestro nos sugiere el camino para que nuestra imaginación complete la obra desde nuestra vivencia personal de la Semana Santa en Murcia».

Muy aplaudida fue la intervención de la niña Victoria Acosta Pacheco, de 12 años, alumna del colegio San Buenaventura (Capuchinos), que este año ejercerá como Pregonera del Ángel. Esta es la segunda vez que se celebra el pregón infantil. Sin necesidad de leer un guión escrito, Victoria confesó sentirse «muy orgullosa de ser la pregonera de la Semana Santa desde la visión de un niño de nuestra edad» y aseguró que «transmitiré el sentimiento nazareno que siento desde que nací».

«Amor al Cristo del Refugio»

El Nazareno del Año, Miguel Ángel Pomares, -nacido en Venezuela, de padres emigrantes- recordó cuando «llegué en 1976 y de la Semana Santa solo sabía que no había tele y que solo se emitía música sacra. Treinta y cinco años después me han nombrado Nazareno del Año y solo puedo decir que creo en el amor a primera vista porque fue lo que me pasó en 1977 cuando lo vi por primera vez y me enamoré del Cristo del Refugio».

Al pregonero de la Semana Santa 2017, Luis Emilio Pascual, que no pudo asistir al acto, el público le tributó un cálido aplauso.

Por su parte, el presidente de la Universidad Católica Católica San Antonio (UCAM), José Luis Mendoza, manifestó que Murcia se convertirá en sede mundial de Hermandades y Cofradías, del 8 al 12 de noviembre, con el III Congreso Internacional, que se celebra por segunda vez en Murcia -la anterior fue hace 10 años- y que coincidirá con el Año Jubilar de Caravaca de la Cruz.

El alcalde, José Ballesta, agradeció la concesión de la Medalla de Oro del Cabildo, por los 750 años del Concejo de Murcia, y cerró así su intervención: «Nazarenos, nazarenas: la ciudad es vuestra, obrad el milagro un año más».