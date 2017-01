Vecinos y oposición reivindican un paso subterráneo en Tiñosa

La Asociación de Vecinos del Camino de Tiñosa y vocales de diferentes partidos de varias pedanías afectadas por el corredor ferroviario expresaron ayer su queja porque no se construya un paso subterráneo en el puente de Tiñosa. El Pleno aprobó en octubre una moción de la oposición que planteaba estudiar la viabilidad de un paso soterrado bajo la vía del AVE a la altura del Camino de Tiñosa. PSOE, C's, Ahora Murcia y Cambiemos sugerían un proceso participativo en el que los técnicos valorasen la posibilidad de no ejecutar el puente en obras. Ayer, tanto Cambiemos como PSOE acusaron de irresponsabilidad al PP por no ejecutar la moción. Los vecinos piden que, en lugar de un puente que «corta y aísla» esta zona del resto de la ciudad, se haga un paso subterráneo, según Sergio Ramos (Cambiemos). «No podemos perder la oportunidad de hacer las cosas bien y evitar una nueva chapuza», sostiene Enrique Ayuso (PSOE). El Ministerio de Fomento ejecuta la obra para la llegada del AVE. Los vecinos critican el estado de las vías alternativas, la inexistente señalización y el caos actual. El PP responde que un túnel significa más dinero, más molestias y más expropiaciones y por ende, un retraso en la llegada del AVE.