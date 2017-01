Los trabajadores del Inacua convocan una huelga para la semana que viene

Los trabajadores del centro deportivo Inacua de Murcia han convocado una huelga para el miércoles 25 de enero, jueves 26 y viernes 27 de las 9.00 a 11.00 horas y de 17.00 a 20 horas, y para el sábado 28 de las 10.30 a las 12.30 horas.

El sindicato CCOO denuncia en un comunicado que desde el pasado miércoles 11 de enero hasta hoy, nueve trabajadores han sido despedidos y a otros nueve se les pretende reducir la jornada.

«Es muy difícil entender que motiven esta reestructuración alegando que el Ayuntamiento de Murcia les debe dinero de las subvenciones que tendría que pagar, cuando no tenemos conocimiento de que existan problemas, sino todo lo contrario, han aumentado los usuarios en más de 2000», señalan en la nota.

Por este motivo, desde el sindicato piden la admisión inmediata de los trabajadores, que no se reduzcan jornadas, y entrar posteriormente en un periodo de negociación para afrontar una medida menos lesiva para los empleados.

«Entendemos que se está intentando evitar realizar un Expediente de Regulación de Empleo para no tener que aportar documentación y dar explicaciones, por lo que es muy posible que no estén justificados los despidos ni las modificaciones de jornada. Esperamos que la empresa reconozca que no se ha procedido de forma correcta y atienda nuestras reivindicaciones», concluye el comunicado.