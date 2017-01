Los socavones tienen 'fritos' a conductores y vecinos en la principal calle de Los Dolores

La calle Mayor de Los Dolores y el Camino de Tiñosa no son las únicas vías del término municipal que presentan desperfectos en el aglomerado asfáltico, pero cada uno llora por lo suyo y los vecinos ya no saben qué puertas tienen que tocar para que se ponga solución a un problema que vienen denunciando desde hace años. Al menos una docena de socavones ha contado Rafael Fernández, soldador jubilado, quien se pregunta por qué la Dirección General de Carreteras no ha ejecutado en 2016 los 120.000 euros que tenía presupuestados para reparar estas travesías. Ciudadanos ha vuelto a meter en los presupuestos de 2017 esta actuación en su paquete de enmiendas.

«Desde 2013 venimos pidiendo que se actúe en estas vías. Entonces fue por los bordillos, que la gente mayor tiene que agarrarse para subirlos, pero estas vías no son solo incómodas para los peatones sino que constituyen un peligro para automovilistas, motoristas y ciclistas».

Este vecino asegura que se ha quejado en varias ocasiones ante Carreteras, e incluso recibió un escrito del anterior director general, José Guijarro, en el que le decía que la actuación se ejecutaría en 2016. Pero en 2017 todavía están esperando. Todo lo que han hecho hasta ahora es, según Fernández, poner círculos de colores en los hoyos aparatosos «para hacer como que hacen, viniendo seis personas para taparlos echando un chinarrillo que se va en cuatro días».

La F6 no fue reasfaltada en 2016 pese a incluirse una partida de 120.000 euros en el presupuesto regional

El pedáneo, Pedro Morales (C's), acompañó ayer a 'La Verdad' en una visita y afirmó que esta situación es «de vergüenza» y expresa su «impotencia». Asegura que las reivindicaciones de las juntas municipales suelen caer en sacos rotos. «No nos hacen ni caso», se lamenta Rafael. «Estamos destrozando los coches, rompiendo los amortiguadores, y cuando llueve se forman unas piscinas y no sabes dónde metes las ruedas. Si te deslizas para esquivar los agujeros te vas para un lado o para otro y en esa maniobra te puedes llevar por delante a cualquiera. Es un disparate porque está provocando accidentes. Saben que está así y les da igual».

«Estamos como en el Oeste»

Los Dolores se ha convertido en «un lugar del Oeste», según el pedáneo, debido a las obras del AVE en el puente de Tiñosa. Ya no pasan tantos coches como antes, y los que lo hacen aún no saben que tienen que dar un rodeo tremendo por caminos alternativos sin señalizar para llegar a cruzar las vías hasta dar con el polígono industrial Comurpa. Los comercios del pueblo han perdido un 40% de ventas. Morales cree que Carreteras debería aprovechar que no hay apenas tránsito para reasfaltar la calle.

'La Verdad' está a la espera de que la Consejería de Obras Públicas conteste a su petición de información al respecto sobre inversiones previstas en carreteras. La F6 es una de las que debe ceder -reparada- al Consistorio.