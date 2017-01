«Si no prestan bien el servicio, serán sancionados»

«¿Qué tiene que ver apretarse el cinturón para tener la piscina más fría?», se pregunta el concejal de Deportes, Felipe Coello. Desde la corporación anterior -yo soy concejal desde 2015- se viene pagando así a las concesiones administrativas. El Pleno aprobó en 2014 interpretar todos los contratos, previa justificación en sus cuentas anuales para reducir las desviaciones que se venían produciendo». Coello indica que «Ferrovial Servicios ha puesto un litigio al Ayuntamiento porque tiene recurrido el expediente nuevo de interpretación de contratos». El edil no entiende «a qué viene esto ahora. En 2014 y 2015 se le pagó la cantidad estimada en función del estudio de viabilidad y de la justificación del gasto». Ahora bien, Coello asegura que «no voy a aceptar medidas de presión. Están obligados a dar unos servicios que están en un convenio y, si no lo hacen, que se atengan a las consecuencias y les pueden caer sanciones por no cumplir el pliego».