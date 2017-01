La Glorieta recurre que las pedanías manejen el 8% de los presupuestos

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento han presentado un recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo contra la sentencia dictada por el TSJ de Murcia, que falló que las pedanías tienen derecho a gestionar el 8% del presupuesto municipal. Según el concejal de Hacienda, Eduardo Martínez-Oliva, la sentencia del TSJ, dictada en julio, no es firme, por lo que no es de obligado cumplimiento. El artículo 40 del Reglamento de Participación Ciudadana dice que el porcentaje mínimo de los recursos presupuestarios de la Corporación que deberá gestionarse por los distritos se fija en un 8%, atendiendo a lo establecido en el presupuesto municipal y sus bases de ejecución. Por este motivo, según Martínez-Oliva, hay gastos de la administración que no pueden computarse con cargo a ese 8%, y cita, por ejemplo, los capítulos de Personal y otros como la deuda y los intereses que genera, por citar solo dos. Pero hay muchos más, expone el edil. Descontándolos todos ellos, asegura que las juntas gestionan ese 8% que se les presupone, y cree que la distribución para el ejercicio 2017 se ajustará con creces al Reglamento.

El portavoz socialista, José Ignacio Gras, se reunió ayer con Martínez-Oliva, al que pidió que concrete mejor las partidas del anteproyecto, que se tengan en cuenta las mociones aprobadas en el documento final y la sentencia citada del 8% para las pedanías. El próximo jueves habrá una reunión de Gras con pedáneos.