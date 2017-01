La financiación del soterramiento enfrenta a socialistas y populares

El soterramiento de las vías del ferrocarril y la aportación municipal a este proyecto que debe ser financiado por las tres administraciones -Estado, Comunidad Autónoma y Ayuntamiento- protagonizaron ayer un nuevo enfrentamiento entre el PSOE y el PP. Los socialistas, encabezados por el edil Enrique Ayuso, movilizaron a los alcaldes pedáneos de El Carmen, San Pío X y Barrio del Progreso y a la portavoz en la junta municipal de Los Dolores, así como a la asociación de vecinos Ermita del Rosario y la Plataforma Pro-Soterramiento. Todos ellos dieron ayer una rueda de prensa en el paso a nivel de Santiago el Mayor para denunciar que el Consistorio murciano no cree en el soterramiento porque solo ha consignado 50.000 euros en el anteproyecto de presupuestos para 2017.

Ayuso tachó de «insuficiente y ridícula» la partida y lamentó que los cerca de 5 millones previstos para 2016 no se hayan ejecutado. «El PSOE no renunciará a la llegada del AVE a Murcia, pero esta deberá ser con las vías soterradas. Estas obras se han convertido en una histórica tomadura de pelo, igual de histórica que su reivindicación vecinal».

El edil de Hacienda, Eduardo Martínez, salió a responder de inmediato aportando los documentos de Tesorería que acreditan la retención de crédito de 4,2 millones de euros a fecha del 24 de noviembre de 2016, que están destinados al soterramiento y están disponibles para transferirlos al Ministerio de Fomento en cuanto este lo demande. Pero ese momento, según Martínez-Oliva, todavía no se ha producido. Asegura que esa cantidad es el doble de lo que le corresponde aportar al Consistorio de momento, ya que esas cifras corresponden a 320.000 euros de 2015, y otras dos partidas de 1,7 y 2,1 millones correspondientes a 2016. «Estas cantidades ya están consignadas y retenidas y no tienen que aparecer en los presupuestos de 2017. Yo hablo con rigor y aporto el documento que demuestra que el PSOE miente», respondió, encendido, el concejal, con visible cabreo. «Creo que la política debe ser seria y rigurosa y no se debe de engañar buscando réditos políticos a veces incomprensibles».

Las obras que se están ejecutando en este momento son las de Emuasa para desviar redes y colectores y la ampliación del Puente de Tiñosa.