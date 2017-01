61 empresas presentan ofertas para la mejora del perímetro de San Esteban

La Mesa de Contratación ha registrado 61 ofertas de empresas interesadas en hacerse con el contrato para la mejora del perímetro del yacimiento de San Esteban, que salió a licitación pública por 255.955 euros. El Consistorio tiene previsto eliminar los vinilos decorativos que impiden contemplar los 10.000 metros cuadrados donde se encuentra el arrabal andalusí de la Arrixaca Nueva, generando nuevos espacios peatonales con una acera perimetral. El vallado actual será sustituido por una barandilla de acero. Con esta actuación se pretende asegurar la accesibilidad al entorno y también la seguridad. Era un proyecto demandado por las comunidades de vecinos, y 23 edificios llegaron a presentar firmas de apoyo. De igual modo, se aprovechará para renovar el sistema de iluminación.

Según detalló ayer el concejal de Hacienda y Contratación, Eduardo Martínez-Oliva, el servicio tiene que valorar las ofertas presentadas. Como se han presentado varias bajas temerarias, se requerirá a las empresas que las justifiquen, y se procederá a proponer la adjudicación próximamente. No será la próxima semana, ya que las concurrentes tienen un plazo legal para poder presentar esa documentación y no dará tiempo a resolver el concurso antes de un plazo de 10 días, insistió el edil. No obstante, Martínez-Oliva aseguró que en el periodo de un mes estarán adjudicados los tres concursos actualmente en marcha relacionados con el yacimiento: las obras en el entorno, la renovación del geotextil para mejorar la conservación y protección de los restos de los siglos XII y XIII, y la adjudicación de la redacción del Plan Director. Sobre este último concurso ya se han emitido tres informes técnicos municipales sobre las ofertas técnicas, y se han abierto las económicas, aunque todavía falta por recibir la propuesta de adjudicación definitiva.

Por otro lado, Contratación informó de que se abrieron ayer las plicas para el concurso para ampliar el consultorio médico de Guadalupe, al que se han presentado 21 empresas. Para este año también se ha presupuestado la ampliación del de Churra y la construcción de un nuevo consultorio en Santiago y Zaraíche por la Comunidad Autónoma. También está en última fase de contratación la remodelación integral de la biblioteca de Sangonera la Verde.

