Santa María de Gracia necesita «urgente» más presencia policial

No se qué ocurrirá en Santa María de Gracia, imagino que lo mismo que ocurre en el resto de barrios de la ciudad y pedanías, el problema de las pedanías es que las casas en bajo son asaltadas impunemente por una mayor accesibilidad. Que hayan reventado la puerta de un piso, es posible pero en mucha menor medida que los asaltos en la huerta, pues la rotura de una puerta y el ruido que genera puede poner en alerta a otros vecinos. Otra cuestión es el porqué no se comunica a la policía personas sospechosas o vehículos extraños por la zona. A lo mejor, los chorizos son del propio barrio y no necesitan vehículos, por lo que las patrullas policiales poco pudrían hacer y sin descripción de posibles autores o matrículas, ya me explicaran. De todos modos, es policía nacional, la competente en Seguridad ciudadana y en la investigación de los delitos. Es al Delegado del Gobierno al que hay que exigir presencia policial.